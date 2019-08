El PSC demana explicacions al govern pels 200.000 € de sancions a Girona + Neta

El PSC de Girona demana a l'Ajuntament explicacions pels 200.000 euros de sancions laborals a l'empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona (Girona + Neta), després de rebre la resposta, el passat divendres 2 d'agost, de la pregunta formulada a través del registre el mes d'abril sobre les intervencions d'Inspecció de Treball a aquesta empresa. «Després de mesos d'espera hem rebut resposta del nombre d'intervencions de la Inspecció de Treball a l'empresa. Un total de trenta-dos, de les quals, onze han tingut com a resultat una sanció, sense impugnació per part de l'empresa, d'un import total d'11.364 ?. A això caldria sumar els imports de sentències favorables als treballadors i recorregudes per l'empresa (per tant, no fermes) de 33.863,26 ? totals per vulnerar els drets d'un treballador, i uns 150.000 ? de pagues extra i el 15% de les baixes laborals no abonades als treballadors i treballadores guanyades en primera instància i recorregudes per Girona + Neta. En total, 200.000 euros. La pregunta que s'escau és si l'equip de govern aprova aquesta gestió dels recursos humans», va denunciar la portaveu dels socialistes, Sílvia Paneque.

El PSC va explicar ahir que també ha detectat «deixadesa i manca de control» de l'empresa Girona + Neta per part de l'Ajuntament de Girona. «Tot i tenir el 20% de la titularitat de l'empresa, l'Ajuntament de Girona no està fent la seva feina. Per aquesta raó hem estat fent un seguiment exhaustiu de la qualitat d'un dels serveis més sensibles i que més costa als gironins i gironines com és el servei de neteja viària i recollida de residus», va explicar la portaveu socialista, Sílvia Paneque. Paneque va destacar que «el pròxim mes d'octubre s'esgoten els 8 anys de contracte i serà moment de fer balanç de la qualitat del servei i de les possibles millores. De fet, a hores d'ara encara no se'ns ha traslladat quina és la visió de l'equip de govern sobre aquesta qüestió -pròrroga de 2 anys o nova licitació- i ens preocupa que a 3 mesos d'aquesta data ningú ens hagi dit res en ferm», va queixar-se la portaveu de la formació a Girona.

Els socialistes també van denunciar que encara no s'han presentat els comptes de l'empresa del 2017, que s'haurien d'haver exposat al consell d'administració de l'empresa com a molt tard el juny de 2018. «Malgrat la insistència del nostre grup municipal no se'ns ha donat cap explicació del motiu del retard. Tampoc sabem res dels comptes de 2018 a tres mesos de decidir què passa amb l'empresa. Recordem també que hi ha encara pendent de saber com es resoldrà el milió d'euros de millores pel soterrament de contenidors i els 44.800 ? d'encaixos que l'empresa Fomento va oferir i que no s'ha realitzat», va explicar Paneque. Els socialistes gironins volen saber el motiu pel qual encara no s'ha donat trasllat al ple de la ratificació de les millores del conveni que varen negociar treballadors i empresa el passat mes de maig, i que suposava un increment del salari del 2,25% anual i millores per als mecànics i capatassos. «Això fa que tres mesos més tard, i de moment, els treballadors i treballadores no estiguin gaudint d'aquestes millores que s'hauran d'aprovar, en tot cas, amb efectes retroactius», va afegir la portaveu socialista.