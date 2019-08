Detenen un jove de 17 anys després d'intentar atracar un comerç Girona

La Policia Municipal de Girona ha detingut aquest dijous al matí un noi de 17 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència en un local comercial al barri de Santa Eugènia. El jove ha entrat amb un company a la botiga i han amenaçat als dependents amb una arma blanca tot demanant-los els diners de la caixa registradora. Tres persones que hi havia a l'establiment en aquell moment han ajudat a reduir els dos joves i han aconseguit retenir-ne un, mentre avisaven a la Policia Municipal. El que ha fugit s'ha emportat l'arma blanca. Quan ha arribat la policia, ha procedit a la detenció del menor que no havia pogut escapar. A més, ja han passat les dades del fugitiu a totes les dotacions policials operatives i també als Mossos d'Esquadra.

La Policia Municipal de Girona s'ha activat arran d'una trucada a tres quarts de dotze del migdia d'aquest dijous, quan alertaven de l'atracament en una botiga del barri de Santa Eugènia. En arribar la patrulla, han trobat que tres persones retenien al jove menor d'edat i els agents de seguida s'han fet càrrec de la intervenció.

El menor detingut havia entrat minuts abans a la botiga amb un altre jove amb la intenció d'atracar l'establiment i emportar-se tots els diners que hi havia a la caixa registradora. Ho han fet amenaçant als treballadors amb una arma blanca.

De tota manera, dues persones que hi havia al local en aquell moment han intentat frustrar el pla dels delinqüents. Una tercera persona els ha ajudat i han pogut retenir al noi de 17 anys que posteriorment ha estat detingut. Tot i així, el seu company ha pogut fugir i emportar-se l'arma blanca amb la qual havien amenaçat als treballadors.

De seguida els agents policials han comunicat les dades del segon sospitós a la resta de patrulles de la policia municipal i també als Mossos d'Esquadra. Tot i així, encara segueixen buscant-lo.