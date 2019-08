Detenen un jove de 17 anys després d'intentar atracar un comerç a Girona

La Policia Municipal de Girona va detenir ahir al migdia un menor de 17 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència a un establiment del barri de Santa Eugència. Dos joves van entrar al local comercial esgrimint una arma blanca amb la intenció d'endur-se els diners de la caixa. Gràcies, però, a la intervenció de les dues persones que hi havia a la botiga en aquell moment, i amb la participació d'una tercera persona, es va poder frustrar el suposat atracament i retenir un dels joves, segons explica l'Ajuntament de Girona en un comunicat. El segon participant del suposat delicte va fugir amb l'arma que s'havia utilitzat per amenaçar els responsables de l'establiment amb l'objectiu d'obtenir el botí.

La Policia Municipal va adreçar-se als llocs dels fets després que al voltant de tres quarts de dotze la centraleta rebés una trucada que alertava d'un atracament en un establiment comercial de Santa Eugència. Immediatament, s'hi va adreçar la patrulla de la zona, que quan va arribar al lloc dels fets va trobar que tres persones tenien un jove retingut. En arribar els agents, els policies es van fer càrrec de la intervenció.

Després de les gestions efectuades en el lloc dels fets, els policies van esbrinar que els dos joves havien entrat a l'establiment esgrimint una arma blanca amb la intenció de robar els diners de la caixa.

Després d'això, els agents van comunicar les dades del fugitiu a totes les dotacions policials operatives i també al grup d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Ahir al vespre encara continuaven les accions de recerca del sospitós.