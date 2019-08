L'Ajuntament encarrega un estudi per renovar l'enllumenat de la Devesa

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha encarregat la redacció d'un estudi per renovar tant l'enllumenat com tota la instal·lació elèctrica de la Devesa. Madrenas sosté que l'actual «és antiquada» i admet que les zones fosques que hi ha al parc quan es fa de nit contribueixen a crear «sensació d'inseguretat». L'objectiu de l'equip de govern és que, un cop s'enllesteixi l'estudi, els propers pressupostos ja incloguin una partida per ­executar el projecte.

Aquest 2019, l'Ajuntament ha previst una inversió de 220.000 euros al parc de la Devesa. L'alcaldessa explica que serviran per fer-hi «manteniments diversos» i anar eliminant construccions de l'espai. L'any passat, el consistori va plantar gespa a l'antic camp de futbol Fèlix Farró (per convertir-lo en zona de pícnic), va instal·lar un parc de salut públic i va prohibir que es pogués aparcar al Camp de Mart (un estacionament que s'utilitzava els dies de mercat).

L'alcaldessa explica que «un parc centenari» com la Devesa requereix «millores contínues». I que, precisament, aquesta serà la línia que mantindrà l'equip de govern. Sobretot, quan encara s'està pendent de veure quin és l'instrument més adequat per fixar els usos i la protecció que ha de tenir. Ara, però, l'equip de govern de JxCat planteja una actuació ambiciosa: renovar tant la il·luminació com tota la instal·lació elèctrica de la Devesa.

L'alcaldessa de Girona ja ha encarregat als tècnics que redactin «un estudi integral» per tirar endavant el projecte. «És un repte pendent; les lluminàries que hi ha actualment són antiquades i de res serveix dur a terme petites mesures, cal una reestructuració global», explica Madrenas. «Aquest és un dels handicaps del nostre parc urbà, i un dels factors que creen sensacions d'inseguretat», hi afegeix l'alcaldessa, en referència als punts foscos i a les zones mal il·luminades de la Devesa quan es fa de nit.

Entre d'altres, a més d'identificar aquests dèficits, l'estudi també proposarà quin és l'enllumenat més adequat per al parc. «No es tractarà de posar llums aquí o allà, sinó també veure quina és la il·luminació més smart i eficient», diu l'alcaldessa. L'objectiu de JxCat és que, un cop els tècnics enllesteixin l'informe, el proper pressupost ja inclogui una partida per executar-lo. «Serà una obra potent», diu Madrenas, que confia que ja es vegi reflectida als comptes municipals del 2020. I aquí, l'alcaldessa demana «la complicitat» de l'oposició per poder-la tirar endavant. «Serà aleshores quan es vegin les bones voluntats i les intencions de cada grup; perquè si s'aprova el pressupost, aquesta serà la línia per començar-ho tot», subratlla en referència al projecte de la Devesa.

El Pla Especial

El ple del juliol va aprovar una moció d'ERC que reclamava fer inversions urgents al parc. I que, sobretot, instava l'equip de govern a tenir enllestit el Pla Especial de la Devesa al 2021. La moció va tirar endavant, però JxCat s'hi va abstenir. I és que, com subratlla Madrenas, el Pla Especial «no és l'eina» que li cal a la Devesa, perquè s'aniria en contra d'allò que va expressar «majoritàriament» la ciutadania quan se la va consultar durant el procés participatiu. «Entre el 90 i el 96% dels qui van emetre l'opinió deien que a la Devesa volien que s'hi mantinguessin les Fires, el certamen i el mercat; i jo no puc aprovar un instrument que vagi en contra d'aquesta voluntat», diu. Per això, Madrenas estén la mà a l'oposició per trobar quin ha de ser l'instrument més adequat per a la Devesa. «No ha d'encotillar aquelles activitats que la ciutadania vol que es facin al parc, però al mateix temps també l'ha de protegir com a element patrimonial», afirma.