L'inspector Joan Jou guanya la segona plaça d'intendent de la Policia Municipal

L' inspector Joan Jou ha guanyat la segona plaça d'intendent de la Policia Municipal de Girona. Només dos agents s'havien presentat en el procés selectiu obert per ocupar aquest càrrec. L'altre aspirant era Francisco Javier López, que exerceix a la policia de Roda de Berà. Aquest, però, no ha superat el segon exercici de les proves, mentre que Jou ha passat les cinc fases i, per tant, cobrirà en propietat la nova plaça d'intendent de la Policia Municipal. Aquest és el càrrec màxim que té el cos.

Actualment, Jou ja era el cap de la policia però amb el càrrec d'inspector, després de la marxa en comissió de serveis del que era intendent, Josep Palouzié. Aquest canvi es va produir el juny del 2016 i des de llavors Jou s'ha convertit en la cara visible del cos.



Dos intendents a la Policia

Si Palouzié tornés a Girona, hi hauria dos intendents a la Policia Municipal. L'Ajuntament de Girona va aprovar al mes d'abril passat la creació d'aquesta segona plaça d'intendent, que ha guanyat Joan Jou, i que podria provocar una bicefàlia al capdamunt de la policia. Aleshores, des d'alcaldia es podria decidir qui seria dels dos el màxim responsable policial.

Actualment Palouzié està en comissió de serveis i exerceix com a cap de la Policia Municipal de Palma, a Mallorca. Segons fonts municipals, no ha comunicat encara el seu retorn.

La creació d'aquesta segona plaça per part de CiU (ara JxCat), va crear certa polèmica. La mesura va ser aprovada amb els vots a favor de CiU i ERC, l'abstenció de la CUP i el vot en contra del PSC, Ciutadans i el PP. Els socialistes i els populars van assenyalar que l'obertura del concurs per a la plaça tenia «intencions polítiques» per intentar desplaçar Palouzié, que recentment ha mostrat simpatia pel PSC i és un ferm defensor de la unitat d'Espanya.



Un teòleg de Vilobí

Nascut a Vilobí d'Onyar fa 50 anys, Joan Jou Matamala va treure's el títol de teologia (ciències religioses) a Barcelona. Fins ara era inspector i anteriorment havia estat sergent de la unitat d'investigació.

Va entrar com a agent del cos de la Policia Municipal de Girona el 1989. El 1997 va entrar als Mossos d'Esquadra aprofitant el desplegament del cos a Catalunya. Des de la comissaria de Girona, i durant uns quatre anys, va estar de servei a la unitat de medi ambient. El 2001 va tornar a la Policia Municipal de Girona i tres anys després pujava un esglaó de graduació i passava a ser caporal.

El 2008 va seguir l'ascens al cos i va ser nomenat sergent, tot i que com a interí. La plaça la va guanyar definitivament el 2013, i ja poc després es va presentar a la convocatòria per a la plaça d'inspector. Això significava ser el número 2 del cos policial gironí, només per sota de l'intendent en cap, Josep Palouzié. L'Ajuntament considerava que aquesta plaça serviria per alliberar de feina el cap de la policia i, al mateix temps, ser l'enllaç amb el consistori.

Joan Jou va guanyar el concurs. Això sí, va ser un procés lent i tortuós. Després d'una polèmica que va acabar als jutjats, i quan era un dels quatre finalistes en un procés en el que s'havien inscrit tretze aspirants, el concurs es va haver de reiniciar. Convençut d'aconseguir la plaça, es va tornar a presentar i va guanyar amb bastant de marge en un seguit d'exàmens psíquics, físics, culturals i lingüístics. Va ser nomenat el juliol de fa dos anys. Coneix bé l'actual alcaldessa, Marta Madrenas, de l'època en què, essent regidora, portava els temes d'oci nocturn. Joan Jou Matamala havia estat cinc anys el responsable policial del torn de nit.