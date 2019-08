La Policia de Salt amplia el patrullatge nocturn per frenar les queixes pel soroll

La Policia Local de Salt ha augmentat el patrullatge nocturn per diverses places del municipi on, durant aquest estiu, s'han incrementat les queixes dels veïns de l'entorn pel soroll que genera la gent que s'hi concentra. Tot i que la problemàtica no s'ha solucionat completament, el regidor de Seguretat de l'Ajuntament, Toni Vidal, va explicar ahir que «han baixat les denúncies telefòniques però encara hi ha feina per fer i, per aquest motiu, continuarem amb l'operatiu de reforç obert durant tot l'estiu». Les queixes veïnals es concentren, sobretot, en punts concrets de Salt com per exemple la plaça de la Llibertat on, durant l'estiu, s'hi presta «una especial atenció», va explicar Vidal. El regidor va afegir que «l'increment del patrullatge a peu durant diferents franges nocturnes per aquests punts està reforçat per la presència dels agents cívics que s'hi adrecen per informar sobre les ordenances i també comunicar-ho en el cas que la situació no se solucioni». A les nits d'estiu, les concetracions de persones que provoquen nivells elevats de soroll –escolten música a les places a través dels mòbils o hi fan venda ambulant de begudes que duen en petites neveres– en espais públics, és habitual al municipi. «En gairebé el 100% dels casos quan hi som, sigui pel patrullatge o per una trucada d'algun veí de la zona, la situació se soluciona després que els agents conversin amb les persones que estan provocant les molèsties», exposa Vidal.

En aquest context, veïns del Barri Vell assenyalen que les patrulles nocturnes no acostumen a fer acte de presència al barri tot i que les últimes setmanes acostuma a ser habitual que grups de persones es concentrin a la plaça de Sant Jaume fins a la matinada. Expliquen les mateixes fonts que en ocasions grups reduïts de joves es concentren a la plaça, davant del teatre, per escoltar música i que no resulta estrany trobar llaunes de begudes al terra, l'endemà.