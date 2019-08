Retard de 2,5 mesos en les obres del carrer Reggio Emilia de Girona per les calorades

La rotonda en forma de mongeta que hi havia s'ha substituït per un encreuament amb semàfors.

La rotonda en forma de mongeta que hi havia s'ha substituït per un encreuament amb semàfors. marc martí

L'onada de calor del mes de juliol ha retardat dos mesos i mig les obres de reforma de la cruïlla entre els carrers de Reggio Emilia i del Riu Cardener de Girona. Aquests treballs que van començar a finals de febrer haurien d'haver finalitzat el juny, tal com estava previst, però les altes temperatures que s'han registrat aquest estiu han allargat la durada de les obres. La nova data de finalització està programada, ara, per al 20 de setembre.

Fa cinc mesos que l'encreuament entre Reggio Emilia i Riu Cardener està tallat a causa d'aquestes obres. I seguirà així fins a mitjans de setembre, quan es preveu que finalitzin els treballs i s'obri el trànsit.

Segons explica el tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament, Lluís Martí, l'onada de calor que es va viure a principis de juliol, quan es van superar els 40 graus, va obligar a aturar durant uns dies les obres que estaven en ple procés d'asfaltatge. «Per un tema de riscos laborals i de seguretat es van alentir aquests treballs», explica Martí.

L'objectiu d'aquesta actuació és millorar tant el trànsit de vehicles com la seguretat de ciclistes i vianants. Per aconseguir-ho s'ha eliminat la rotonda ovalada que hi havia en aquest punt i s'ha creat un encreuament regulat per semàfors. Les obres es van adjudicar a l'empresa UTE Construccions Fusté SA – Àrids Vilanna SLU per 699.424,77 euros.

El projecte inclou també la reordenació de l'àrea d'aparcament que hi ha en aquesta zona, per tal d'integrar-la millor a l'entorn i adequar-ne l'accés, i la reforma del passeig central, que limita els dos sentits de circulació. En el marc de les actuacions també s'estan substituint els punts de llum existents per nous llums led i ampliant els punts actuals d'enllumenat.

Precisament, aquesta incorporació de la tecnologia pròpia de les smart city (ciutats intel·ligents) ha fet també retardar les obres. «S'han aprofitat aquestes obres per incorporar aquests nous elements tecnològics que aporten un model de ciutat més sostenible i eficient», explica el regidor.

En aquests moments, els operaris estan acabant d'enllestir diferents aspectes de l'obra. Segons explica Martí, un cop acabin els treballs i s'obri el trànsit, quedarà una cosa pendent: la plantada dels arbres. Aquesta actuació es durà a terme més endavant, ja que la temperatura actual no és òptima per la crescuda dels arbres.