Al Barri Vell hi ha un establiment de restauració per cada 39 veïns

Trobar un bar o restaurant on prendre un cafè, menjar una tapa o gaudir d'una bona conversa no és difícil al Barri Vell de Girona. En el nucli antic de la ciutat hi ha un total de 92 establiments de restauració, segons les últimes dades registrades per l'Ajuntament, que són del 2017. Una xifra elevada davant dels 3.581 veïns que viuen al nucli antic de Girona.

Per conèixer quants bars i restaurants toquen per habitant, només cal treure la calculadora i fer una operació senzilla. Consisteix a agafar la xifra de la població del barri i dividir-la pel nombre d'establiments de restauració. Aquesta operació matemàtica ens descobreix que al Barri Vell hi ha un establiment de restauració per cada 39 residents de la zona.

En diferents ocasions, els veïns d'aquest barri s'han queixat del gran nombre de bars i restaurants que hi ha en aquest punt de la ciutat. L'última allau de crítiques va arribar fa un mes quan es va saber que el König obrirà un establiment de 400 persones a l'antic teatre Odeon de Girona, a les escales de la Pujada Sant Martí. «No critiquem que una empresa pugui actuar lliurement, sinó que reivindiquem que el Barri Vell no necessita 400 places de restauració més», explicava la presidenta de l'Associació de veïns del Barri Vell, Megan Descayre, a aquest diari quan es va conèixer la notícia. L'entitat també ha denunciat diverses vegades la quantitat de locals que hi ha en espais molt petits. És el cas de les places Pou Rodó i Bell-lloc.



Tipologia d'establiments

Els bars i restaurants representen el 30% d'establiments que hi ha en tot el Barri Vell, segons dades de l'Ajuntament. En segona posició hi ha les 61 botigues de roba i calçat (19,87%) i les 49 d'alimentació i begudes (15,96%) que es troben a la zona. La resta d'establiments que hi ha al nucli antic són supermercats, autoserveis, estancs, farmàcies, botigues d'articles de la llar, llibreries i quioscs, botigues d'esport, de noves tecnologies i altres tipus de comerç al detall.



573 bars i restaurants a Girona

En total, a la ciutat de Girona hi ha 573 establiments de restauració, dels quals el 16% es troben al Barri Vell. L'altre indret on també es concentra un gran nombre de bars i restaurants és a l'Eixample on hi ha 257 locals, cosa que representa el 44,85% del total. Cal destacar però que en aquesta zona de Girona viu gairebé la meitat de la població de la ciutat (44.493 persones). Fent l'operació matemàtica anterior, aquí tocaria un establiment per cada 173 veïns.

Els barris del Mercadal (53) i Santa Eugènia (36) són les altres zones de Girona on hi ha més locals d'aquesta tipologia. La resta d'indrets de la ciutat no superen els 20 establiments.