Un cotxe perd el control i atropella nou persones d'una terrassa al centre de Girona

El conductor d'un cotxe ha perdut el control aquest dissabte i ha atropellat nou persones que estaven assegudes a la terrassa d'un bar a l'alçada del carrer Riu Güell de Girona en l'encreuament amb Mare de Déu del Remei.

Els fets han passat a dos quarts de dotze de la nit i una nena de quatre anys ha quedat ferida i ha estat traslladada en estat crític a l'hospital Josep Trueta de Girona. El conductor del vehicle és un jove de divuit anys que ha donat negatiu en el control d'alcoholèmia que li han realitzat els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal després del sinistre. Després de passar per l'hospital per ser atès de les ferides ha quedat en llibertat, sense arribar a ser detingut.

Segons ha pogut saber l'ACN, el jove hauria fet la imprudència després que un altre vehicle circulés proper a ell i a una certa velocitat. Es dona el cas que aquest vehicle és el d'una mare que duia la seva filla al Trueta d'Urgències. Aleshores l'infractor hauria volgut avançar-lo com si es tractés d'una cursa, moment en què ha perdut el control del vehicle i ha atropellat les nou persones, entre elles quatre menors.

Aleshores, el conductor hauria volgut avançar-la i hauria perdut el control del vehicle emportant-se les nou persones que estaven a la terrassa del bar. Els fets han passat just al centre de Girona i això ha fet especular amb un possible atemptat terrorista, fet que han desmentit de manera immediata els Mossos d'Esquadra a través d'una piulada a Twitter.

Fins a la zoa s'hi ha desplaçat nombrosos efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), dels Bombers de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal. Després de portar-lo a l'hospital per les ferides que va patir, el conductor va quedar en llibertat i no se li va practicar el control de drogues, ja que no presentava símptomes d'haver-ne consumit.