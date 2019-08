La meitat de les morts a les platges d'aquest any són a la Costa Brava

Disset persones han mort ofegades des de l'inici de la temporada de platges, de les quals vuit a la Costa Brava, el que suposa gairebé la meitat. Només a Roses han estat tres. La cap del Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, ha explicat en declaracions a l'ACN que una possible explicació és l'increment de l'afluència de banyistes, cosa que s'ha notat en que hi ha més trucades al 112 des de la costa de Girona. Per altra banda, aquest any han mort disset persones i en tota la temporada de platges de l'any passat, que s'allarga del 15 de juny al 15 de setembre, van ser divuit. Del 2015 al 2017 aquesta xifra havia estat d'entre 20 i 22. Font reconeix que "ha estat un mes de juliol dolent" perquè les xifres "són altes relativament amb altres anys" però demana esperar a final de la temporada per fer balanç.

El perfil de les persones que perden la vida a les platges catalanes és d'un home de nacionalitat espanyola de 60 anys, explica Font. Aquesta és una de les dades estables en el temps. De fet, la mitjana d'edat de les persones que han perdut la vida a les platges en el que portem de temporada és de 64 anys i entre els disset morts hi ha quatre dones. L'any passat va ser de 65 anys i de les 18 víctimes cinc eren dones.

Però més enllà d'aquestes dades, Font explica que és difícil trobar constants tot i tenir una sèrie de dades de deu anys. Fins i tot "es fa difícil" establir una correlació clara per determinar si una platja o zona és més perillosa que una altra, perquè "hi ha diversos elements a tenir en compte, com les diferències entre les platges, la possibilitat que un municipi tingui platges molt diferents, la meteorologia, l'onatge, els vents..."

Banyar-se en platges vigilades, especialment si es va amb persones de més de 70 anys o menors d'edat, és "la principal mesura d'autoprotecció", explica Font. La segona mesura és "que la gent que es trobi malament, marejada, que no vagi dins l'aigua sinó a la dutxa".

Font apunta que "un desmai dins l'aigua és un ofegat". Si una persona s'ofega perquè ja no té forces o bé el corrent se l'emporta, "es mou i és fàcil de veure pel socorrista". Però "una persona que es desmaia pot costar de veure", ha indicat.