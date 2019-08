La nena de 4 anys que va resultar ferida en l'atropellament de Girona surt de l'UCI

La nena de 4 anys atropellada aquest passat dissabte a Girona per un conductor que va perdre el control del vehicle va sortir ahir de la Unitat de Cures Intensives (UCI) i ara ja es troba a planta. La menor està ingressada a l'hospital Josep Trueta, on va arribar poca estona després del sinistre. És l'única dels deu ferits –entre els quals, el conductor– que continua hospitalitzada. La resta ja van ser donats d'alta aquest diumenge. En paral·lel, la Policia Municipal continua investigant les causes del sinistre. El conductor, un jove de 18 anys que fa dos mesos que té el carnet, va perdre el control del vehicle quan circulava pel carrer Riu Güell, va pujar damunt la vorera i va envestir la terrassa d'un bar situat a la confluència amb el carrer Mare de Déu del Remei, a quarts de dotze de la nit del dissabte. Va provocar 10 ferits.

Els fets ocorreguts van trasbalsar a bona part de la ciutat, i tant membres de l'equip de govern de Girona com part de l'oposició van expressar la seva commoció a través de xarxes socials. Així, el regidor d'Esquerra Quim Ayats va escriure via Twitter diumenge: «M'alegra que 9 persones ja hagin estat donades d'alta i desitjo que ben aviat també pugui tornar a casa la nena que resta ingressada. Molts ànims als afectats i força a les famílies!». El portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, també va reaccionar al sinistre: «Molta força per totes les persones ferides. Que us recupereu ben aviat. Tristor», i de la mateixa manera va fer-ho Daniel Pamplona, portaveu de Ciutadans: «Desitgem una ràpida recuperació a les persones afectades. Gràcies a tots els serveis de la ciutat pel seu esforç. Molts ànims a tots». Pel que fa a la portaveu socialista, Sílvia Paneque, va voler «agrair la tasca dels cossos de seguretat i sanitaris» i va afegir que des de la seva formació «esperem evolució favorable dels ferits». Ahir, en saber que la nena de 4 anys havia sortit de l'UCI, Paneque va expressar a través de la mateixa xarxa social que es tractava d'una «molt bona notícia!».

Els veïns del barri de Sant Narcís, zona on van passar els fets, també van expressar-se escrivint un missatge a la pàgina de Facebook de l'associació: «L'associació de veïns estem consternats per l'accident que hi ha hagut aquesta nit al nostre barri. Hi ha 10 persones ferides, dues d'elles més greus. La petita en estat més delicat evoluciona favorablement, segons fonts fiables. Anem seguint el cas. Desitgem una ràpida recuperació a tots els afectats i ens posem al seu servei pel que necessitin». Ahir, després de saber que la menor havia sortit de l'UCI, la presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Narcís, Carme Castel, va explicar que estan «encantadíssims i molt contents» amb la notícia i que donen «tot el suport i escalf» a la família. Castel va dir que de moment encara no han parlat amb ells «per respectar la seva privacitat», que ara és prioritària, però va deixar clar que ho faran quan ho creguin oportú. «Estem a la disposició de la família per tot el que necessitin», va concloure la presidenta de l'associació.