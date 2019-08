Retiren un rusc de vespa asiàtica detectat fa més deu dies a Mas Ramada

L'Ajuntament de Girona va retirar ahir al matí, després de la insistència dels veïns, un rusc de vespes asiàtiques que feia més de deu dies que estava instal·lat en una cantonada del barri de Font de la Pólvora. Els veïns de Mas Ramada van notificar fa uns quants dies a l'ajuntament la presència d'un rusc de vespes asiàtiques situat a la cruïlla del carrer Mas Ramada i el carrer Barranc. Des del consistori no va haver-hi cap reacció immediata, ja que es tractava d'una propietat privada on l'ajuntament no tenia competències, fet que va molestar als veïns.

Finalment, ahir al matí l'Ajuntament de Girona va procedir a retirar el niu per la perillositat que comportava. Tot i això, des del consistori van explicar que «en general és la mateixa comunitat de veïns qui ha de contractar una empresa per retirar el rusc, ja que és un espai privat. Però en aquest cas s'ha fet des del consistori pel risc que caigués a la via pública».