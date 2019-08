Salt treu a licitació la compra d'un local per a la biblioteca d'en Massagran

L'Ajuntament de Salt ha tret a licitació la compra d'un espai per a la biblioteca d'en Massagran per 300.000 euros. Actualment, el centre de lectura infantil i juvenil està ubicat a l'antic cinema Núria de la vila. El consistori paga un lloguer per aquest espai, però aquest mes d'agost finalitza el contracte. Segons explica el regidor Àlex Barceló (ERC), l'espai necessita una reforma, motiu pel qual no surt a compte tornar-lo a llogar.

És per aquest motiu que ara l'equip de govern (ERC i JxSalt) ha obert un concurs públic per tal d'adquirir un immoble i assegurar així la continuïtat d'aquest servei. La biblioteca podria acabar quedant-se en el mateix indret, al carrer Major número 204, perquè els propietaris tenen la voluntat de vendre l'edifici per un valor de 300.000 euros. Aquesta és la proposta que van fer arribar a l'Ajuntament l'estiu passat. Tot i això, el consistori ha de convocar un concurs públic per tal d'avaluar si hi ha més ofertes.

Segons consta en els documents de licitació, l'immoble ha d'estar ubicat al sector centre de la vila. Concretament, a la zona delimitada al sud pel passeig Països Catalans; al nord, pel carrer del Rec i Sant Dionís; a l'est, pel carrer Francesc Macià; i a l'oest, pel passeig Marquès de Camps. A més, el local ha de tenir una superfície mínima de 560 metres quadrats construïts i una superfície mínima edificable de 750 metres quadrats.

La Junta de Govern Local avaluarà les ofertes. Tindrà més punts aquella que presenti un preu més econòmic. Però també es tindrà en compte la grandària i estat del local, si la parcel·la és independent i si té més d'una façana.



Un any de prorrogació

El contracte de lloguer de l'antic cinema Núria, on actualment hi ha la biblioteca Massagran, finalitza aquest mes d'agost. Tot i això, Barceló explica que el contracte es prorrogarà un any per tal que el centre de lectura no es quedi sense seu mentre s'està realitzant tot aquest procés d'adquisició. En el cas que finalment la biblioteca es quedi en el mateix espai, es rescindirà el contracte i l'Ajuntament passarà a ser propietari d'aquest local.

El consistori tenia reservada, des de principis del 2018, una partida per a la biblioteca. A l'octubre, però, es va aprovar per ple invertir una part d'aquests diners a asfaltar diferents carrers de la vila. Quantitat que es va recuperar el mes de maig quan es va aprovar un augment de 107.462 euros, per així arribar als 300.000 euros. Aquests diners eren fruit del superàvit amb el qual es va tancar l'exercici del 2018.