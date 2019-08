Tres de cada deu gossos de la canera de Girona acaben adoptats o acollits

Durant l'any 2018, el Centre Municipal d'Acollida d'animals de companyia abandonats als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter va registrar l'entrada d'un total de 294 gossos, dels quals 101 (34%) van ser acollits i/o adoptats per famílies. En canvi, l'any 2017 la xifra d'animals que van entrar al centre va ser més alta, en total 321 gossos, tot i que només se'n van acollir 48 (15%). Pel que fa als animals recuperats pels seus propietaris, l'any 2018 van ser 114 (39%) els gossos que van tornar a les seves respectives cases, mentre que el 2017, fins a 140 (44%) van ser recuperats pels amos.

El nombre de gossos al Centre d'Acollida s'ha estabilitzat al voltant dels 300, després de l'augment dels últims anys. El nombre d'entrades l'any 2014 va ser de 240, el 2015 de 264, el 2016 va ser de 323 i, com ja s'ha dit anteriorment, el 2017 es van recollir 321 gossos i el 2018 van ser 294.

El servei de recollida i centre d'acollida d'animals de companyia a la via pública es realitza, des de l'abril del passat 2018, a través d'una empresa externa contractada per l'Ajuntament. El maig de 2018 es va rescindir el conveni signat amb el Consell Comarcal del Gironès per a l'acolliment dels animals de companyia abandonats als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter a les instal·lacions de la Protectora d'Animals i Plantes de Figueres. Des de llavors, el personal de la Brigada municipal de control de plagues i animals únicament s'encarrega de fer les inspeccions per incidències amb animals que es troben en habitatges privats.

Els animals de companyia recollits que no porten identificació o dels quals no s'ha pogut localitzar la propietat en un primer moment queden en acollida, a l'espera que siguin reclamats. Després de 20 dies, els animals passen a ser considerats abandonats i entren al programa d'adopció d'animals, per poder trobar algú que se'n vulgui fer càrrec. El Centre municipal d'acollida d'aquests animals és la Residència canina La Devesa, tot i que se segueixen mantenint, de forma provisional, les instal·lacions del centre municipal d'acollida de Mas Xirgu per als gats.

Pel que fa als felins, el passat 2018 van entrar al centre un total de 140 gats. D'aquests, 54 (40%) van ser acollits i 17 (13%) recuperats pel seu propietari. El nombre de gats que arriben al centre ha fluctuat molt al llarg dels anys. L'evolució és la següent: el 2012 van entrar 134 gats, el 2013 van ser 124, el 2014 van disminuir fins a 45, el 2015 van augmentar a 87, el 2016 van tornar a disminuir fins a 65, el 2017 gairebé van doblar-se fins a 140, i aquesta és la xifra que es va mantenir l'any 2018.



Projecte Gat

Des de l'any 2007 es porta a terme el Projecte Gat, mitjançant la col·laboració de la Fundació Fauna i l'Ajuntament, amb l'objectiu de conèixer i gestionar les colònies de gats de carrer a la ciutat de Girona, seguint la metodologia CER (captura-esterilització-retorn), per tal de controlar-ne la població. Durant l'any 2018 es va actuar en 37 de les 62 colònies de gats actives i donades d'alta a la ciutat de Girona, durant el període de gener a setembre de 2018. Es van atrapar un total de 218 gats (97 mitjançant les captures de la Brigada i 126 a través del Projecte Gat); i s'han realitzat un total de 92 esterilitzacions (56 a femelles i 36 a mascles).

El nombre de colònies de gats conegudes i gestionades pel Projecte Gat a Girona ha anat augmentant al llarg dels anys. Segons les dades recollides per la Fundació Fauna, l'any 2014 hi havia un total de 48 colònies registrades; el 2015 n'hi havia 50; el 2016, 52; el 2017, 53 i l'any 2018 es van registrar 11 noves colònies, arribant a un total de 62, amb 411 gats coneguts (dels quals 246 estan esterilitzats i 165 encara no). S'estima que el cens de gats de carrer a la ciutat de Girona se situa en els 450-460 individus.