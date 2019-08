Un mes i mig oberts a Santa Eugènia, dos robatoris

Uns delinqüents van entrar a robar ahir a la matinada al forn GiroPa, situat al passeig d'Olot de Girona, a la zona de Santa Eugènia. És la segona vegada que la botiga, que tot just va obrir fa dos mesos, és assaltada aquest mes d'agost.

Cap a les dues de la matinada del divendres les alarmes de la fleca es van disparar. Les càmeres de seguretat van poder enregistrar la imatge de dues persones, amb la cara tapada i guants, entrant al local després d'haver trencat la vidriera mitjançant una reixa del clavegueram. Els individus, alarmats per la sirena, només van registrar el magatzem de pressa, «desordenant-ho tot i van marxar corrents, no van estar-hi ni dos minuts», va explicar l'encarregada del negoci, que va afegir que aquest cop «no es van endur res».

Els propietaris de l'establiment no van estar tan de sort la primera vegada que va patir un furt, el passat 2 d'agost. En aquell cas els lladres eren tres i, cap a les onze de la nit, van accedir a l'interior del negoci seguint el mateix modus operandi. Tenint en compte l'hora en què es van produir els fets, encara hi havia gent passejant pels carrers i veïns de la zona van ser testimonis del delicte. «Els que ho van veure cridaven perquè els lladres marxessin del local», va declarar l'encarregada, tot i que «no els van poder reconèixer, ja que anaven tapats». En aquella ocasió, quan encara no hi havia alarma al local, els assaltants van tenir temps d'emportar-se diners, van malmetre un ordinador i també van provocar destrosses al mobiliari.

Fonts dels Mossos d'Esquadra van explicar a Diari de Girona que ahir, un testimoni va veure com els lladres trencaven el vidre i accedien al local. Acte seguit, l'alarma va sonar i l'avís va arribar al cos policial, que va desplaçar-se fins al lloc dels fets amb tres cotxes. En arribar-hi, els agents van estar fent recerca pels voltants però no van trobar res. Ara el cas està en mans de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra.

Després dels fets ocorreguts les darreres setmanes, la presidenta de l'Associació de Veïns de Santa Eugènia, Natàlia Del Campo, va voler fer una crida al respecte. «El veïnatge està encantat amb una fleca amb tanta varietat de productes i ens fa molta il·lusió cada cop que obra un petit comerç al barri, però aquests comerços s'han de cuidar i en som conscients», va manifestar Del Campo. Ángeles Herrera, veïna del barri, va lamentar els fets i va dir que «saben greu aquestes destrosses». Herrera va afegir que els veïns «estem farts d'aquesta situació, perquè quan no és a un establiment és a un altre». Durant les últimes setmanes, a més dels dos furts a la fleca, també s'han vist afectats per robatoris similars un bar i un estanc de la zona.