«Va passar aquí a El Remei com podia haver passat a l'altra vorera»

TERRASSA MÉS BUIDA. Des que va passar l'accident, la nit del dissabte 10 d'agost, a la cafeteria El Remei, a Sant Narcís, els costa més omplir la terrassa. Unes marques a la vorera recorden que fa set dies, allà mateix, deu persones van ser atropellades

oca afluència de clients a la terrassa de la cafeteria El Remei, al barri gironí de Sant Narcís. Una setmana més tard de l'atropellament que va deixar deu ferits –tot apunta que per la mala perícia i el possible comportament temerari al volant d'un conductor novell–, encara es poden veure a terra les traces que va seguir el vehicle en el moment de perdre el control, cap a dos quarts d'onze de la nit de dissabte passat. Es va endur taules, cadires i persones per davant, entre elles una nena de quatre anys que va ingressar a l'UCI del Trueta però que, afortunadament, ja ha pogut tornar a casa.

És mig matí del divendres del pont de la Mare de Déu d'Agost i a la terrassa només hi ha quatre clients. S'atura una ambulància, recull un home que va en cadira de rodes i duu la cama embenada. L'acompanya una dona, de rostre familiar, que duu un collarí: és una de les persones que van resultar ferides en l'accident. La prova que els clients del bar, situat en un barri on tothom es coneix, són veïns. La terrassa queda buida al cap de poca estona. Caldrà un segon intent.

Són les set de la tarda. El panorama ha canviat: clients joves i no tant s'asseuen a la terrassa d'El Remei per fer un mos o un beure o les dues coses. «L'endemà de l'atropellament ens vam asseure just en aquesta taula», explica un client que comparteix taula amb un amic; «no hem de deixar de fer les coses, va passar aquí al Remei com podia haver passat a l'altra vorera». Mentre parla, el seu company assenteix i espera educadament el seu torn d'intervenció: «Abans sempre hi havia una taula ocupada per uns avis, en els últims dies no han vingut», etziba.

La cambrera, Wang Ling Ling, afirma que des que va passar l'atropellament múltiple «hi ha menys gent asseguda a fora». I lamenta la freqüència d'accidents a prop de la cafeteria, situada a uns metres d'una de les rotondes regulades amb semàfors més transitades de Girona, la que marca la intersecció entre el carrer Riu Güell i el passeig d'Olot: «[amb el de divendres passat] és el tercer cop que un vehicle s'enfila a la vorera o xoca contra el mobiliari urbà d'aquesta zona», que ella recordi.



«Avui passa una mica d'aire»

En una cadira reposa un senyor avi que va amb bastó. És un dels clients habituals: «Hi vinc cada dia i a l'estiu sempre em poso a la terrassa», explica. Unes hores abans de l'accident va fer un beure a El Remei. «Avui -afegeix- estic a la cadira de la paret perquè passa una mica d'aire, si no em poso al mig». Entesos. Quan se'ls pregunta, gairebé tots els clients saben que fa set dies allà hi va haver un accident sonat. Però dels presents, només la cambrera Wang Ling Ling va viure l'aparatós accident en directe. «Era a dins la cuina i vaig sentir un soroll molt fort, quan vaig sortir a fora, el més ràpid que vaig poder, el cotxe ja estava aturat», recorda. Enmig de l'explicació, Ling Ling assenyala un senyal de trànsit nou de trinca i una pilona acabada d'estrenar al carrer Riu Güell. Són els elements que substitueixen els que el jove conductor –la investigació policial determinarà si era temerari o no– va destrossar amb el cotxe.



Wang Ling Ling té feina

La Policia Municipal de Girona investiga les causes del sinistre, que va deixar deu ferits. No s'ha arribat, encara, a cap conclusió, però se sospita que l'accident hauria estat precedit per un avançament a gran velocitat per part del conductor. El jove va superar les proves d'alcoholèmia i de consum de drogues. No havia begut ni fumat cànnabis ni esnifat.

Wang Ling Ling té feina. D'una revolada torna a entrar al bar per servir els clients que ho reclamen. A fora, a la terrassa, la normalitat és absoluta. Només unes marques a la vorera recorden que allà, fa uns dies, va passar una desgràcia que, analitzats els fets amb perspectiva, podia haver acabat amb tragèdia. Sigui com sigui, la vida -i la feina- a la cafeteria El Remei de Sant Narcís continua.