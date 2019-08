Confirmen l'absolució de la dona acusada d'abusar sexualment d'un menor de 13 anys a Salt

El Tribunal Suprem ha confirmat l'absolució d'una dona que estava acusada d'abusar sexualment d'un menor de 13 anys a Salt, amb el qual havia contactat a través de Facebook, en considerar que no hi ha prou proves per acreditar que F.S.M. va tenir coneixement que el nen tenia menys de 16 anys, edat legal per donar consentiment sexual.

La sala penal de l'Alt Tribunal ha desestimat el recurs que va interposar la mare del menor contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictada el novembre del 2018, que revocava la condemna de 10 anys de presó per un delicte continuat d'abusos sexuals a un menor de 16 anys i confirmava alhora l'absolució del delicte continuat de contactar amb un menor per concertar i mantenir trobades sexuals que va acordar l'Audiència Provincial de Girona.

F.S.M., de nacionalitat hondurenya, va ser jutjada al març del 2018 per presumptament haver contactat entre el novembre del 2015 i l'octubre del 2016 amb quatre menors "amb la intenció de satisfer els seus desitjos sexuals". Va utilitzar fins a tres identitats falses a Facebook, com Valeria Amor Amor, Laura Helen Linder i Melani Guerrero Vasquez, segons consta en els fets provats de la sentència.

Absolta de tres casos més

L'Audiència Provincial va condemnar l'acusada per un cas, relacionat amb el menor J.J.M., que en el moment dels fets tenia 13 anys. En un segon cas, no consta que les proposicions sexuals arribessin a dur-se a terme, mentre que en un tercer no s'ha pogut comprovar que l'acusada sabés que el menor encara no tenia 16 anys, per la qual cosa va ser absolta.

En el cas concret pel qual va ser condemnada a 10 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual, segons relata la resolució, F.S.M. va proposar als seus contactes cibernètics "tenir una trobada a casa d'una cosina", que en realitat era casa seva a la localitat gironina de Salt.

Segons la sentència, l'acusada va advertir que J.J.M. "no tenia setze anys d'edat" i, tot i ser-ne conscient, després de diverses trobades, van mantenir relacions sexuals, sense que consti intimidació o que l'obligués.

L'acusada, F.S.M, va recórrer la seva condemna, que va ser estimada per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i va acordar absoldre-la en considerar que "no ha quedat acreditat que l'acusada fos plenament conscient que el menor J.J.M. tingués menys de 16 anys en el moment en què es van produir els fets". En contra d'aquesta sentència, la mare del nen va acudir al Tribunal Suprem.