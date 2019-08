Girona amplia el concurs d'accés al cos de la policia d'onze a tretze places

El procés per seleccionar onze persones perquè passin a formar part de la policia municipal de Girona s'ha ampliat a tretze candidats. Enmig de les proves es va comunicar als aspirants que s'eixamplaria la tria perquè s'aprofitaria el mateix concurs públic per cobrir dues noves vacants per la jubilació de dos agents.

Recentment ha acabat el concurs i després de la suma de puntuacions fruït de les proves (coneixements generals, esportives, un examen mèdic, un psicotècnic, entre d'altres) s'ha fet la valoració definitiva. Dels tretze escollits, només dues són dones, malgrat que des de fa uns anys l'Ajuntament i la policia fan crides a la participació de les dones per incrementar el pes femení a la plantilla. Actualment, dels aproximadament 140 agents, tant sols un 17% són dones.

Els tretze escollits prendran posessió al novembre. Però abans de començar a patrullar pels carrers, tots menys un hauran d'ingressar sis mesos a l'escola de policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya de Mollet del Vallès per fer la formació i per disposar de l'arma reglamentària. Un procés que succeeix en cada selecció de les policies locals catalanes.

El seleccionat que no haurà d'ingressar a l'escola ja havia superat la formació anteriorment i al novembre ja podrà integrar-se definitivament a la Policia Municipal. Per tant, els altres dotze s'incorporaran a la plantilla durant el segon trimestre de l'any vinent.

Inicialment, al concurs s'hi havien apuntat 436 persones però 184 no van portar tota la documentació i van quedar descartades. Per tant, a la primera prova (de coneixements generals i d'ordenances municipals) se'n va citar 252. Dels presents, només 47 eren dones. En aquesta prova, 66 dels convocats no es van presentar i el concurs va arrencar amb 186 aspirants que després d'aquest dia ja van quedar reduïts fins als 64. Les proves físiques van servir per fer una nova criba: van quedar 45 aspirants, de les quals ja només quatre eren noies.

L'Ajuntament preveu fer convocatòries anuals per ampliar la plantilla en una desena d'agents més cada any. En aquest mandat, l'àrea de seguretat recau directament en l'alcaldessa, Marta Madrenas.