Girona renova la senyalització dels parcs infantils de la ciutat

L'Ajuntament de Girona renovarà en les properes setmanes la senyalització de tots els parcs infantils de la ciutat. Els treballs van començar dilluns passat, dia 19 d'agost, i es preveu que acabin al voltant del dia 11 de setembre. Les actuacions estan coordinades per l'equip de les brigades municipals.

Actualment hi ha 110 àrees de jocs infantils distribuïdes per tots els barris de la ciutat i està previst actuar en totes. En la majoria d'espais es col·locaran rètols informatius que substituiran els cartells actuals, tot i que en alguns casos s'aprofitarà per afegir nous suports. Els senyals inclouran informació pràctica sobre l'ús dels parcs (horaris, edats permeses, etc.), telèfons d'interès (com el de la Policia Municipal) i les actuacions que no hi estan permeses (com fumar-hi o entrar-hi amb animals de companyia).

"Les zones de joc de la ciutat són espais molt utilitzats i ben valorats per les famílies gironines i, per aquest motiu, des de l'Ajuntament en tenim una cura especial. Amb l'actuació que portem a terme ara aconseguirem unificar i actualitzar la informació a tots els parcs i, alhora, servirà per fomentar-ne els usos correctes", ha subratllat la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda.