Salt prendrà mesures per regular l'acumulació de vehicles a la via verda al seu pas per la Pilastra salt

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, va anunciar que «ja hem posat fil a l'agulla» per començar a treballar en la problemàtica que suposa l'acumulació de vehicles a la via verda que va de Girona a Olot, al seu pas per la zona de la Pilastra, entre Salt i Bescanó. Els usuaris del carril bici fa temps que es queixen dels automòbils que, durant els mesos d'estiu, estacionen o bé circulen per la via en aquest punt. Arran de les denúncies, Viñas va expressar que des de l'Ajuntament hi ha la voluntat de solucionar aquest assumpte i va explicar que ja estan lligades les primeres reunions, que començaran a principis del mes de setembre, amb la resta d'agents involucrats: l'Ajuntament de Bescanó, el Consorci del Ter i el Consorci Vies Verdes, que pertany a la Diputació de Girona.

La zona de la Pilastra al riu Ter està habilitada com a camp de regates i entrenament de caiacs i piragües i, fa uns mesos, es va millorar l'accés a aquest punt, on es troba el camp d'entrenament del Club Piragüisme Salt-Ter. La facilitat per accedir a la vora del riu ha comportat una alta massificació de persones que van amb cotxe fins a tocar del Ter per banyar-s'hi, i deixen el vehicle estacionat a les vores del carril bici, de manera que dificulten el pas dels ciclistes, que a vegades han de baixar de la bicicleta i fer un tram a peu. «L'objectiu és regular i endreçar la zona per evitar l'acumulació de vehicles en aquest punt» va explicar l'alcalde de Bescanó, Xavier Vinyolas, que va afegir que «les solucions es plantejaran per dur-se a terme de cara a l'estiu vinent, que és quan hi tornarà a haver aquesta problemàtica».

Des de l'Ajuntament de Salt van declarar que, fins ara, s'han dut a terme controls policials a la zona i també s'ha advertit a la gent que està prohibit estacionar-hi. A més, s'han imposat algunes sancions per penar els propietaris dels vehicles mal aparcats i que ocupen part de la via verda. Tot i això, l'alcalde saltenc va explicar que «es tracta de mesures temporals» i va afegir que des de l'Ajuntament són conscients que «cal buscar una solució definitiva».

La resolució del problema passa per regular el pas de vehicles cap a la zona de la Pilastra al riu Ter i evitar així que els automòbils s'acumulin en punts on causen molèsties als usuaris de la via verda. «Es buscarà la manera de poder limitar els accessos a aquelles persones que en fan ús per a activitats autoritzades», va afegir Viñas. Sobre mesures concretes, tant l'alcalde de Salt com el de Bescanó van coincidir que aquestes estan pendents de determinar-se en les reunions que començaran al setembre.

El secretari de la plataforma Mou-te en bici, Alfons Hosta, va explicar que es va assabentar de la problemàtica a través d'unes fotografies a les xarxes socials i, des de l'entitat, van fer arribar les seves queixes al Consorci de les Vies Verdes i també a l'Ajuntament de Salt. «No és correcte que les persones que volen banyar-se hagin de portar el seu cotxe fins a tocar de l'aigua», va afirmar Hosta, que també va afegir que «és totalment inacceptable que els vehicles ocupin la via verda» i causin, d'aquesta manera, molèsties als usuaris.

Sobre les reunions que l'Ajuntament de Salt i el consistori de Bescanó iniciaran a principis de setembre, el secretari de l'entitat ciclista va manifestar que des de la plataforma «esperem que resolguin el problema ràpid». Entre les opcions per tal de posar fi a l'acumulació de vehicles a la via verda al seu pas per la Pilastra, Hosta va suggerir que s'hi podrien posar tanques o bé agents municipals que controlessin el trànsit en aquest punt.