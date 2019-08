Troben unes restes i l'ADN certifica que són de la periodista de Girona Irene Rigall

A principis d'aquest any van localitzar-se unes restes òssies a la riba del Ter, a la zona del barri de Fontajau de Girona. Les proves d'ADN han confirmat que es tracta de la periodista desapareguda fa vuit anys i mig, Irene Rigall. A més, s'ha confirmat que la noia no va morir violentament. Amb aquesta prova es tanca aquest cas de desaparició que va causar molta commoció a la ciutat de Girona.

Irene Rigall era periodista del diari El Punt-Avui i va ser vista per últim cop el 16 de març de 2011. En concret al carrer Josep Maria Gironella, barri de Sant Narcís, quan després d'entrar en un establiment, en va sortir sense ser atesa. En tot aquest temps, els mossos, els bombers, familiars i amics, han fet diferents batudes i crides amb l'objectiu de trobar-la.

Durant aquests anys hi ha hagut avisos que se l'havia vista per alguns punts de la demarcació, però cap havia servit per localitzar la periodista de 31 anys desapareguda. Finalment, a principis d'aquest any, a la llera del Ter van aparèixer unes restes òssies i els Mossos se'n van fer càrrec i després de l'anàlisi d'ADN s'ha pogut confirmar que eren de la jove.