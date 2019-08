Canviaran els llums de passatges de Can Gibert on hi ha problemes per l'incivisme

L'Ajuntament de Girona preveu substituir la il·luminació de diferents punts de Can Gibert del Pla on la instal·lació és molt antiga i els veïns s'havien queixat que l'excés de foscor propiciava l'acumulació de deixalles i d'altres actes incívics. En concret, s'actuarà a la instal·lació que il·lumina els carrers i passatges entre les vies Taga i Balandrau, Orient i Riu Güell i un tram independent del carrer Orient.

Ara mateix, el projecte per canviar la llum està a lictació per 42.108 euros (IVA inclòs). La idea és intervenir en 865 indrets: en 78 lluminàries instal·lades en un braç mural en les façanes dels edificis i set més sobre un suport vertical.

En la darrera inspecció municpal s'havien detectat diferents incidències a la xarxa de llum d'aquesta zona, sobretot a causa de la seva antiguitat, de més de quaranta anys. Les brigades encarregades del manteniment de l'enllumenat van actuar per arranjar-ho inicialment i es va posar a punt per a una intervenció més integral. Aquesta acció consistirà a canviar les lluminàries existents per unes de noves de tecnologia LED.



Estalvi energètic

Des de l'Ajuntament s'ha indicat que, amb l'actuació proposada, a part de millorar substancialment la instal·lació elèctrica i adequar-la a la normativa vigent, s'obtindran uns nivells lumínics mitjans adequats i, en millorar la uniformitat de la llum, «la sensació de bona il·luminació que percebrà el ciutadà serà molt important, alhora que s'estarà optimitzant l'eficiència energètica de la instal·lació». A més a més, s'ha exposat que s'obtindrà un «important estalvi energètic de la mateixa» i que s'allargaran els terminis de manteniment de la instal·lació.

En els darrers mesos, hi havia hagut queixes dels veïns del barri relacionades amb la foscor dels passatges, cosa que propiciava, per exemple, que s'hi acumulessin deixalles, entre altres accions. Per això, s'aprofitarà també la contractació per millorar la llum dels passatges que hi ha a la zona.

El quadre d'enllumenat d'aquesta escomesa, el QE300, no compta amb sistema de regulació de flux en capçalera, per tant, els punts de llum consumeixen el mateix durant tot el període que estan encesos.

Amb la nova instal·lació, les lluminàries es regularan elles mateixes, de manera que les lluminàries redueixin el flux emès en horari nocturn. Aquesta regulació de flux permetrà obtenir un estalvi energètic de l'ordre de gairebé un 20%, ja que la instal·lació passarà de consumir 26.365 kWh/any a 21.210 kWh/any.