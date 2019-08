Protesta a Girona contra un macroescorxador a l'Aragó

Diferents entitats animalistes i ecologistes, com el PACMA o Anima Naturis, han convocat aquest dissabte al matí manifestacions arreu de l'Estat per protestar per la posada en marxa d'un macroescorxador a la població aragonesa de Binéfar. A Catalunya es van fer concentracions a Barcelona, Tarragona i a Girona. Les entitats asseguren que cada any s'hi mataran set milions de porcs (uns 32.000 al dia). Apunten que, a més de ser un «holocaust animal» també suposarà un desastre a nivell ambiental ja que els aqüífers de tota la regió, i per tant, per tant, de tots els habitant quedaran afectats. Afirmen que serà el més gran d'Europa.