Entra en funcionament un aparcament públic de Sarrià, a prop del nou institut

El nou aparcament públic ubicat davant del Nou Institut de Sarrià de Ter, al carrer Joan Fuster, entrarà en funcionament aquesta tarda, segons preveu l'Ajuntament i després dels treballs de la brigada. Així ho va explicar la primera tinent d'alcalde, Encarna Jiménez, que va afegir que aquest espai serà gestionat pel consistori municipal. Des de l'Ajuntament van informar els veïns del poble i en particular aquelles persones que viuen o treballen al barri del Pla de l'Horta, que en aquest pàrquing hi podran aparcar tots aquells que ho necessitin: professors, veïns, pares d'alumnes, etc.