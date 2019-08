Plega la gossa policia que ha ajudat a detenir 70 malfactors a Girona

La Unitat Canina de la Policia Municipal de Girona acaba d'incorporar un nou efectiu, la Kira. Es tracta d'una gossa de la raça Labrador de només onze mesos. Arriba al cos policial per substituir la Blanca, un pastor belga de 10 anys que es «jubila» després de quatre anys en actiu.

Durant tota la seva trajectòria i gràcies a les seves actuacions, s'han pogut realitzar 70 detencions i s'han aixecat 2.700 actes per tinença de drogues.

La Blanca, per tant, amb la seva feina del dia a dia ha col·laborat en la detenció de persones per delictes diversos, majoritàriament per fets contra la salut pública, i en l'aixecament d'actes policials per tinença d'estupefaents, algunes de les quals han servit per acabar localitzant centres de venda de substàncies tòxiques en domicilis de Girona i Salt.

A més, ha intervingut en actuacions en què s'han arrestat persones que estaven en situació de cerca i/o que tenien antecedents penals i ha actuat en operatius conjunts amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil que han culminat amb la descoberta de plantacions de marihuana en diferents domicilis.



Una gossa condecorada

Per tot això, com a reconeixement a la feina feta en la lluita contra el consum i tinença de drogues a la via pública, la Blanca va rebre la Medalla al Mèrit per a Gossos Policia que atorga la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (UNJEPOL) el 2018.

L'agent que es troba al capdavant de la Unitat Canina de Girona, l'agent Narcís Romero, va explicar ahir el matí en roda de premsa que la «jubilació» d'aquesta gossa policia serà progressiva i per això, li aniran traient hores de feina de mica en mica i que deixarà de fer els serveis, potser en mig any. Ja que si no, assegura, no seria bo per a la gossa.

En paral·lel, l'agent està entrenant la Kira. Una gossa Labrador que té unes característiques diferencials: «és més petita i d'una altra raça perquè pugui trobar les substàncies en diferents controls, per exemple, de trànsit o en autobusos». I és que essent més petita els permetrà que pugui entrar a la bodega dels autocars amb més facilitat que la Blanca, ja que per la raça és més gran i robusta.

La Unitat Canina de Girona es caracteritza per fer molt patrullatge amb els gossos i, per tant, un dels objectius principals és la prevenció. A diari es pot veure com els quatre gossos que la conformen es passegen amb el seu guia per llocs diversos de la ciutat.

Un dels més emblemàtics és l'estació d'autobusos i també, és una Unitat que va a requeriment, per exemple, en zones on hi ha queixes veïnals per consum de drogues, va recordar el policia.

La Blanca, però, en els seus inicis com a gossa policia també feia registres a cotxes i inspeccions a domicilis. Darrerament també havia format part de diversos dels programes educatius que imparteix la Policia Municipal de Girona als centres escolars amb l'objectiu de fer més propera la feina policial a la ciutadania.

Tant la Kira com la Blanca estan preparades per detectar fins a 15 substàncies estupefaents diferents. La Kira ha rebut també formació a Bèlgica amb la seva policia estatal, on va anar amb el seu guia, l'agent Romero.

Durant l'any passat, la Unitat Canina de Girona va aixecar unes 1.000 actes i va fer 28 detencions. I és que com va subratllar l'agent d'aquest grup policial, «és una eina molt bona» i «en un sol dia se'ns pot veure en quatre barris».



Quatre integrants

Actualment la Unitat està formada per quatre gossos: en Max, un cocker que també es jubilarà pròximament; la Kira, la Blanca i la Lola, les dues últimes són pastors belgues. El guia caní de la Blanca, la Kira i la Lola, en Narcís Romero, va entrar a la Policia Municipal de Girona el març del 2017, juntament amb els seus gossos. Anteriorment, Romero era membre de la Unitat Canina de Salt –amb la Blanca i la Lola– i, des del 2015, formava part de la patrulla mixta amb la unitat de Girona.