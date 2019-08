El xou «Yo sobreviví a la EGB» recapta 3.400 euros per a l'Oncolliga

Femi Montero, autora del blog La esencia de vivir, ha fet entrega a la Fundació Oncolliga Girona d'un xec de 3.400 euros que correspon a la recaptació del xou « Yo sobreviví a la EGB», que el monologuista badaloní Jordi Merca va representar el 30 de juny al Teatre de Salt per recollir fons per ajudar els malalts de càncer. A més, Femi Montero ha fet donació de 100 euros més recollits en el vermut solidari que va organitzar amb motiu de la Festa Major de Salt. L'espectacle ha tingut un gran èxit de públic a Barcelona (146 funcions i més de 42.000 espectadors) i l'èxit es va repetir també a Salt, on les entrades es van exhaurir dies abans de la funció, la primera de caràcter benèfic que Merca feia d'aquest espectacle.