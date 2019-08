«Soc el primer graó d'una escala d'afectats per la marxa dels autobusos turístics del Barri Vell»

Negocis perjudicats. El bar Can Sala de Girona ha patit una davallada de clients des del març, quan es va eliminar el pàrquing d'autocars a l'entrada del Barri Vell. Els botiguers demanen que es permeti als busos, almenys, descarregar els turistes on ho feien abans.

El bar-restaurant Can Sala de Girona, situat al carrer de Berenguer Carnicer, és un dels molts comerços afectats per l'eliminació, des del març d'aquest any, de l'aparcament d'autocars a l'entrada del Barri Vell, concretament als carrers José Canalejas i Berenguer Carnicer. Des de l'Ajuntament de Girona van explicar que la mesura pretenia descongestionar l'entrada del nucli antic per l'església de Sant Feliu i oferir als visitants altres vies d'accés al barri.

Però el que també ha aconseguit la nova normativa és que comerciants com Ismael Caro, propietari de Can Sala, hagin de fer front a la davallada de clients, fet que implica una baixada en els ingressos. «Durant la temporada d'estiu acostumàvem a tenir un ajudant, però aquest any hem hagut de prescindir-ne, ja que les vendes han disminuït i no ens ho podem permetre», explicava Caro ahir mentre lluïa una samarreta reivindicativa que apel·lava a l'alcaldessa, Marta Madrenas, i on s'apuntava un suggeriment per solucionar el problema dels busos: «Els comerciants del Barri Vell li demanem que els autocars turístics puguin descarregar els viatgers, almenys durant 10 minuts, al mateix lloc que fins ara ho feien». Una vegada els turistes hagin baixat, «estem d'acord que els busos se'n vagin a aparcar a algun altre lloc més apartat», va afegir l'encarregat de Can Sala.

Fruiteries, gelateries, botigues de roba i calçat són alguns dels negocis que també han patit les conseqüències d'aquesta mesura. «Jo soc el primer graó d'una escala de comerciants afectats per la marxa dels busos turístics del Barri Vell», deia Ismael Caro, ja que el seu establiment es troba just al davant de l'anterior pàrquing. Però les queixes per la nova normativa arriben des de molts negocis repartits arreu del barri. A principis d'estiu l'Associació de Comerciants del Barri Vell es va reunir per parlar sobre les afectacions de la mesura i per intentar buscar-hi una solució. L'objectiu era poder dialogar amb l'Ajuntament per tal d'arribar a un acord afí als interessos tant del consistori com dels mateixos botiguers. «Creiem que es podria dosificar el nombre de busos que descarreguen turistes en aquest punt», proposava Caro, un plantejament que permetria descongestionar l'entrada al nucli antic però, alhora, no afectaria tan directament els negocis de la zona.

Tanmateix, els comerciants van concloure que, de moment, des de l'Ajuntament de la ciutat s'ha fet «cas omís de les nostres demandes» i no hi veuen cap mena de voluntat de diàleg.