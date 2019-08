Un alumne de l'Escola d'Hostaleria de Girona, premiat al «WorldSkills 2019»

L'alumne de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, Guillem Marroig, ha obtingut dues medalles en el Mundial de Formació Porfessional WorldSkills 2019 en la categoria de Servei de Restaurant. El campionat s'ha celebrat a Rússia del 22 al 27 d'agost i l'última nit va tenir lloc l'entrega de premis. En Guillem és un dels set catalans que hi ha participat i ha aconseguit les medalles d' Excel·lència, que s'entrega als participants que superen els 700 punts, i la medalla de La Millor Nació, per ser el que ha obtingut millor puntuació dins dels 28 representants de tot l'Estat. La màxima guanyadora en aquesta skill, però, ha estat la suïssa Martina Wick, amb 777 punts. Guillem Tudor és mallorquí i fa dos anys que va venir a viure a Girona per estudiar el grau superior d'Hostaleria i Serveis. El 17 de setembre, després d'unes setmanes de treva del Mundial, començarà a treballar al Celler de Can Roca, on ja hi ha fet les pràctiques aquest estiu. Per la seva banda, el gironí Gabriel Tudor, estudiant de l'Escola Tècnica de Girona i competidor en la categoria de Reparació de Carrosseria, ha quedat en el lloc 18, amb 678 punts. En la seva categoria hi han participat 21 participants representants de diferents països i el que ha obtingut la medalla d'or ha estat el xinès Aomenu Xu, amb 731 punts. «Eren proves molt llargues i difícils: fins que no acabaves amb una demostració, no podies passar a la següent. Per mala sort, no les vaig acabar totes», explica. No obstant això, destaca que «l'experiència ha estat increïble» i que servirà com a entrenament per presentar-se al campionat europeu que se celebrarà a Graz, Àustria, el setembre de 2020. Tots dos, però, coincideixen a comentar que el nivell del mundial era «molt elevat» i que Espanya hauria d'aposar més per la formació professional, ja que «és la sortida de la majoria de joves d'aquest país».