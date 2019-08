Aparcament per a motos... o cotxes?

Tres cotxes aparcats en un aparcament de motos del passeig general Mendoza de Girona, a tocar de la plaça Catalunya. La imatge és d'ahir però podria ser de qualsevol dia, ja que aquest espai que l'Ajuntament fa un temps que va recuperar per donar sortida a la demanda d'aparcaments de ciclomotors s'ha convertit en un espai d'aturada habitual de vehicles. Normalment, solen ser aturades temporals, però si s'acumulen poden impedir que les motos trobin algun lloc per aparcar. En aquest punt fa uns anys, hi havia l'entrada al pàrquing de pagament que hi ha sota la plaça Calvet i Rubalcaba.