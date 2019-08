Guanyem denuncia el «deteriorament» del servei de neteja durant l'estiu

Guanyem Girona ha denunciat «un deteriorament del servei de la neteja a la ciutat durant l'estiu». La regidora Laia Pèlach ha explicat que veïns de diversos barris s'han posat en contacte amb el grup per denunciar aquest estat «de deixadesa»: «Sobretot ens hem trobat amb veïnes i veïns que denuncien que hi ha molts contenidors amb brossa pels voltants o solars on s'hi acumulen deixalles i que amb la calor creen molèsties per la pudor». Pèlach ha assenyalat que les denúncies han arribat de barris molt diversos: l'Eixample, Montilivi, Sant Pau, Sant Narcís, Santa Eugènia, el Carme-Vista Alegre o Girona est. La formació s'ha posat en contacte amb treballadors de Girona +Neta, que gestiona el servei, que han atribuït aquest empitjorament a l'excés d'incorporacions de treballadors nous i sense experiència durant l'estiu. Altres temes que preocupen són els estornells i altres aus que generen un excés d'excrements que s'acumulen a la via pública i l'estat dels parcs i jardins i l'excés de vegetació i males herbes en diversos punts.

El futur contracte de neteja

Guanyem també ha anunciat que preguntarà al ple del setembre sobre el futur del servei de neteja tenint en compte que aquest any s'acaba el contracte amb Girona +Neta. «Som gairebé a setembre i encara no sabem si el govern està negociant un nou contracte o si pretén prorrogar l'actual», ha manifestat Pèlach, que ha instat l'Ajuntament a estudiar-ne la possible municipalització o a buscar alternatives.