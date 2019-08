l'objectiu La mesura vol descongestionar l'entrada al Barri Vell per St. Feliu

L'objectiu de la mesura adoptada per l'Ajuntament de Girona, l'1 de març d'aquest any, preté descongestionar l'entrada del nucli antic per l'església de Sant Feliu oferint als visititants altres vies d'accés al barri. L'equip de govern va destacar que aquesta actuació també beneficiarà els equipaments turístics que es troben allunyats del nucli antic, sobretot al barri de Fontajau i també a la zona de l'Eixample. D'altra banda, els pàrquings a l'entrada del Barri Vell es van substituïr per quaranta places d'aparcament per a vehicles, vint-i-nou d'aquestes reservades a cotxes propietat dels veïns d'aquest veïnat, que en poden fer ús sempre i quant tinguin el distintiu.