Posen cendrers casolans al carrer perquè no es llancin les burilles a terra

Una veïna de Girona, Marta V., ha començat a col·locar cendrers en diferents punts de Girona per tal que la gent deixi de llançar les burilles a terra. La dona aprofita llaunes o pots d'arròs per convertir-les en envasos, que un cop buidats, serveixen per abocar-hi les restes dels cigars. Els deixa lligats en reixes o en pals de fanals d'il·luminació o semàfors.



Missatges clars

Tots tenen un missatge per aclarir quina utlitat tenen. Per exemple, s'hi pot llegir: «Per una Girona més neta, tira la burilla aquí», «No és més net qui més neteja sinó qui menys embruta», «Les burilles viatgen cap a rius i mars, tira-la aquí», «Gràcies per no tirar-me a terra» o «L'arbre no és un cendrer. Gràcies», en referència al fet que molts fumadors deixen les burilles als escocells dels arbres. Les burilles a terra acaben arrossegades i, un cop cauen a les reixes del clavegueram, molts cops el seu destí és un riu.

«Hi ha poca consciència social amb aquesta tema», lamenta. I espera que aquests petit gest serveixi perquè hi hagi ciutadans que canviïn els seus hàbits. Amb satisfacció exposa que «quan hi passo un cop, hi ha burilles a dins i que, posteriorment, algú les deu buidar, perquè ja no hi són». I també afirma que a les zones on hi ha posat un cendrer casolà, els carrers «semblen més nets». Un dels llocs on va decidir actuar va ser al carrer Oviedo, davant d'Hisenda. Allà hi ha un cender que considera molt petit i va veure que hi havia molts cigars a terra. I va decidir col·locar-ne dos.

Malauradament, l'incivisme ha provocat que alguns dels envasos hagin desaparegut. Però ja n'està fent més. Marta V. va començar a posar els recipients per l'Eixample, Sant Narcís i el barri de Sant Pau però preveu anar-ne posant en altres barris de la ciutat. També està col·locant missatge en papereres amb els mateixos missatges. Explica que sovint fa instàncies a l'Ajuntament perquè faci coses que creu que li pertoquen, però en aquest cas, considera que els ciutadans «hi tenen molt a dir». De moment, ja hi ha qui vol implantar aquesta actuació en altres municipis.