Sant Daniel clourà la festa major amb «La sardana de les monges»

La Vall de Sant Daniel encara el cap de setmana de festa major amb una programació per a tots els públics. Aquesta nit, després del sopar popular hi haurà ball amb un repertori de ballables de la Trinca, i concert amb el grup Ruc'n'Rol de versions de rock català. Demà al matí se celebrarà la missa al Monestir, i a la tarda la mainada de la Vall serà la principal protagonista d'una cercavila a partir de les cinc de la tarda que cada any presenta nous elements de cultura popular com danses, cançons i llegendes. La comunitat de monges benedictines de Sant Daniel tornarà a obrir les portes del monestir mil·lenari perquè tothom pugui participar en la rotllana de germanor que envoltarà tot el claustre per ballar La sardana de les monges. La cercavila també visitarà espais emblemàtics de la vall com la Font d'en Pericot, o la plaça de les Sardanes, que tornaran a sentir el so d'una cobla dirigida pel prestigiós tenora Jordi Molina. L'Associació de Veïns preveu repetir l'èxit d'assistència de l'any passat i torna a convidar tots els amics de la Vall i amants de la cultura popular i tradicional, per celebrar la recuperació de la ballada de sardanes de Festa Major, ara fa 2 anys, després de gairebé trenta anys sense fer-ne.