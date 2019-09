Critiquen l'elecció del nou assessor de govern de Sarrià

El grup municipal Poble Actiu critica l'elecció d'Àngel Antequera com a assessor de l'equip de govern de Sarrià (ERC). La formació considera que aquest càrrec és «innecessari i posat a dit per donar suport a l'alcalde (Narcís Fajula), que té dedicació exclusiva». Tal com recorda la formació, el grup va votar en contra de la creació d'aquesta figura en el ple del cartipàs que es va dur a terme fa uns mesos.

Poble Actiu Sarrià també qüestiona l'elecció a dit dels assessors de govern. El grup considera que aquesta designació s'hauria de fer mitjançant una oferta pública i oberta i no escollir «gent de la llista electoral que no va sortir». I és que Antequera era el número 7 de la llista de la formació republicana en les darreres eleccions municipals. Esquerra va treure sis regidors i es va quedar a un sol representant d'obtenir la majoria absoluta. «Si es fa, que sigui amb una persona de competència demostrada», afirma la formació en un comunicat difós per les xarxes socials. El nou assessor treballarà a mitja jornada i farà funcions de coordinació, comunicació i atenció a la ciutadania.