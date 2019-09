L'Audiència absol els pares de Girona condemnats per no portar el fill al col·legi «reiteradament» durant quatre cursos

L'Audiència de Girona ha absolt els pares condemnats per no portar el fill al col·legi "reiteradament" al llarg de quatre cursos. El jutjat penal 3 va imposar una multa de 1.080 euros a la parella per un delicte d'abandonament de família per registrar taxes d'absentisme d'entre el 60 i el 91% entre els cursos 2012-2013 i 2015-2016. L'Audiència, que ha estimat íntegrament el recurs de la defensa, conclou que els progenitors no van desatendre el menor. Segons la sentència, tot i que van tenir una actitud "reprotxable", els pares van decidir no portar el fill a classe pel "temor" que empitjoressin els seus problemes de salut. Per això, el tribunal sosté que els pares van actuar amb un "excés de zel" però que no hi va haver "deixadesa" en l'obligació d'escolarització.