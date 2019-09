Malmeten el sorral i la caseta de bioconstrucció del parc del Mas Masó

Amb les il·lusions per terra. Trencades. Els veïns de Can Gibert del Pla i de Santa Eugènia que van participar en la construcció d'un sorral i una caseta amb tècniques de bioconstrucció han vist amb tristesa com l'estructura ha quedat malmesa dos cops en un mes per l'acció d'alguns brètols. La construcció, situada al parc del Mas Masó, es va fer anar elaborant amb les mans d'una quarantena de participants de diferents orígens i edats d'un taller durant el mes de juliol. Van fer maons barrejant, amb els peus, sorra, aigua, argila i palla, i els murs de la base amb motllos de fusta, morter natural amb terra i calç i recollint pedres i rierencs del parc.

La presidenta de l'Associació de Veïns de Santa Eugènia, Natàlia del Campo, ha lamentat la situació i la manca de civisme de les persones que ho han fet malbé. Del Campo recorda que aquest espai estava pensat pels nens, que era un projecte molt «engrescador i bonic» i es pregunta si és possible «posar-hi algun cartell que expliqui el projecte amb diferents idiomes» ja que, al seu parer, potser ajudaria «reflexionar a aquells que ho han fet malbé». «Tot és greu, però aquest tipus d'incivisme és pitjor... fer-ho perquè sí», lamenta.

I assegura que l'Associació mai es rendirà i que sempre mirarà en favor de «la millora del civisme i la convivència al barri». Ara es planteja refer l'estructura ja sigui amb l'ajut de les entitats veïnals o de l'Ajuntament i posa de manifest que «si durant l'any anem coixos pel que fa a plantilla d'educadors de carrer, al mes d'agost no n'hi ha ni un». Del Campo apunta que «també tenim la plaça de director o directora de serveis socials vacant». Finalment, conclou que «per més que fem les entitats del territori i els serveis de l'Ajuntament» i per «més que anem tots a l'una, no és suficient, aquestes imatges diuen molt de com estem» i indica que «diu molt de la feina que tenim per davant».