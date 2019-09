El PSC proposa la creació d'un cos de serenos per fer rondes de nit

El PSC de Girona proposa la creació d'un cos de serenos per fer rondes de nit als barris de la ciutat. Els socialistes han presentat una moció, que es debatrà al proper ple, previst pel 9 de setembre, on demanen a l'Ajuntament recuperar aquesta figura de vigilant.

La formació reclama «tenir un agent de l'administració municipal treballant a les nits al servei dels barris i de la gent per potenciar la transmissió d'informació de manera directa a la Policia Municipal». En concret, la moció reclama que s'iniciïn els tràmits que siguin necessaris per a la creació d'aquest cos de vigilants nocturns de barri o serenos; que es garanteixi que aquest cos tindrà la dotació de personal suficient per donar servei a tots els barris; i que es presenti un pla durant el proper mes d'octubre per tal que es puguin fer contractacions abans de finals d'any i completar el procés de creació del cos abans de finals del 2020.

En la moció, els socialistes gironins expliquen que ja hi ha vàries ciutats que han recuperat la figura del sereno. Segons el PSC, aquest nou servei s'hauria de regular mitjançant una ordenança i els treballadors que en formessin part haurien de ser funcionaris municipals que prestessin el servei de manera directa. També destaquen que, en un context de preocupació ciutadana per l'increment dels fets delictius, amb aquesta figura nocturna hi hauria al barri una relació de proximitat que seria «molt ben acollida pels ciutadans».