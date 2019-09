Uns 280 comerciants gironins demanen a l'ajuntament que deixi baixar els turistes dels busos a la Copa

Comerciants de Girona demanen a l'ajuntament que faci marxa enrere i permeti que, de nou, els autobusos puguin deixar i recollir turistes a la zona de la Copa. Els comerciants asseguren que han recollit unes 280 signatures, que han registrat aquest dimecres a l'ajuntament, i sol·liciten una reunió amb l'equip de govern per analitzar la situació.

Exposen que la decisió "afecta greument" el volum de negoci dels establiments i critiquen que l'equip de govern prengués la decisió de forma "unilateral". "Ni els transportistes, ni els guies, ni nosaltres hi estem d'acord, això deu voler dir que alguna cosa no funciona bé", ha afirmat Magda Massaguer en nom del col·lectiu. També apunten que "molts operadors" han deixat d'incloure Girona en les seves rutes per la decisió de l'equip de govern d'aparcar els busos a l'estació o a Fontajau.

Precisament, fa uns dies l'Associació de Guies Turístics de Girona va denunciar que és «inhumà» el camí que han de fer els grups turístics entre l'aparcament de Fontajau i el Barri Vell de la ciutat durant els mesos d'estiu. L'entitat explicava que aquest estiu han viscut "autèntics drames" ja que hi havia "molta gent gran" que venia a passar el dia a la ciutat i s'han trobat que havien de caminar "entre 20 i 25 minuts" des de l'aparcament fins a les portes del Barri Vell. De fet, Caravaca ha assegurat que en alguns casos, els turistes "han arribat a demanar un taxi de tornada a l'autobús".



Nova normativa des de la primavera

A partir de l'1 de març d'aquest any, l'Ajuntament de Girona va canviar la zona d'aparcament reservada per a autocars turístics. Fins ara hi havia una quinzena de places reservades a la zona de la Copa. Allà tan sols calia creuar un pont per entrar al Barri Vell. Des de la primavera, però, aquesta zona s'ha destinat a aparcament per als veïns de la zona.

Per contra, els autocars poden decidir si aparquen al pavelló de Fontajau o a l'estació de busos de la ciutat. En el primer dels casos, està a un quilòmetre i mig caminant i en l'altre a 850 metres. L'objectiu del govern local era aconseguir que els turistes entressin per diferents punts a la ciutat i no es massifiqués una zona concreta. Tot i així, són pocs els autocars que opten per anar fins a l'estació de busos i la majoria van a Fontajau.

El principal motiu és que les empreses han de pagar 5,45 euros per accedir a l'estació i tan sols poden encotxar i desencotxar els visitants. Posteriorment han d'anar a aparcar a una altra zona. Per contra, l'aparcament de Fontajau és gratuït i no té límit de temps.