Uns 4.000 cotxes aparquen gratuïtament cada mes a l'àrea verda de la Devesa

L'àrea verda d'aparcament de Can Sarassa, a tocar del parc de la Devesa, dispensa cada mes pràcticament 4.000 tiquets amb tarifa gratuïta. L'Ajuntament de Girona va decidir permetre aparcar gratuïtament dues hores a la nova àrea verda els dimarts i dissabtes, quan hi ha el mercat dels marxants. A canvi d'aquesta mesura, es va eliminar l'aparcament a l'interior del parc, tal com feia anys que reclamaven l'Associació de Veïns de la Devesa-Güell, la plataforma Salvem la Devesa i diversos grups municipals de l'oposició. Tots recordaven que el parc de la Devesa no és cap aparcament i exigien que es blindés el paratge per evitar-hi l'entrada de vehicles.

Si es miren les dades mensuals corresponents a aquest any, es detecta una tendència ascendent pel que fa al nombre de tiquets gratuïts, possiblement perquè cada cop es coneix més aquesta mesura. Al mes de gener, per exemple, es van lliurar 3.363 tiquets en els nou dies de mercat, que equivalen a 374 tiquets. Al juny, es van dispensar 4.463 tiquets també per nou dies de mercat, amb una mitjana diària de 496 tiquets.

Des de principi d'any 2019 (de gener a agost), s'han utilitzat 31.371 tiquets amb aquesta tarifa gratuïta. En aquests vuit mesos hi ha hagut 70 dies de mercat. La mitjana és de 448 tiquets cada dia que hi ha el mercat de marxants de la Devesa.

Inicialment, la idea del consistori era la d'oferir una hora gratuïta a petició de l'Associació de Marxants, que considerava que una hora era insuficient per fer les compres.

L'àrea verda de la Devesa, a la zona denominada Can Sarasa, va entrar en funcionament l'abril de l'any passat i va provocar que els aparcaments gratuïts del voltant com els estacionaments a la zona de La Copa o els terrenys on s'ha d'aixecar el futur Arxiu Provincial de Fontajau s'omplissin de vehicles per evitar pagar (a excepció de les citades dues hores dels dies de mercat dels marxants).

Es tracta d'un espai on fins que no es va implnatar l'àrea verda d'aparcament trobar una plaça lliure era molt complicat, però que des que es va instaurar el sistema de pagament sol tenir espais buits.

En total aquesta àrea verda està formada per 271 places, repartides entre les 210 del carrer riu Güell (davant l'antiga Sala de Ball), 41 a Bonastruc de Porta (sota les vies) i 20 al carrer Cerverí.