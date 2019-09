Uns 280 comerços demanen que els busos turístics puguin parar a la Copa

Uns 280 comerciants de Girona han demanat a l'Ajuntament que faci marxa enrere i permeti que, de nou, els autobusos puguin deixar i recollir turistes a la zona de la Copa. Els comerços han realitzat una recollida de signatures que van registrar ahir al consistori. A més, sol·liciten una reunió amb l'equip de govern per analitzar la situació.

Segons exposen al document, la decisió d'impedir que els busos puguin deixar i recollir turistes al passeig Canalejas ha «perjudicat greument» els establiments. «Explicitem, en concret, que la decisió unilateral per part de l'Ajuntament d'allunyar els aparcaments d'autocars turístics a més d'un quilòmetre del Barri Vell, sense consultar-nos com a part implicada, està provocant una evidentíssima baixada d'afluència de grups turístics a la zona», van explicar ahir els comerciants, que ara es proposen anar comerç per comerç per quantificar les «pèrdues econòmiques» que van assegurar que han tingut.

La mesura, que preveu que els busos aparquin a l'estació o a Fontajau, es va començar a aplicar l'1 de març amb l'objectiu d'evitar aglomeracions en hores punta i «esponjar» l'arribada de turistes al Barri Vell. Segons els comerciants, la davallada del volum de negoci es va començar a notar immediatament però ha estat especialment evident aquest estiu, la «temporada alta» també per a la majoria dels comerços i uns ingressos cabdals per a la «supervivència dels comerços durant la resta de l'any».

Els comerciants van assegurar que fer estacionar els busos «a més de 20 minuts caminant del Barri Vell» ha fet que operadors que fins ara escollien fer visites d'un dia a Girona optin per no fer-ho. «No ens enganyem, la gent ve a veure el Barri Vell i, després d'anys incentivant el turisme, sembla que ara el vulguin fer fora», va lamentar Magda Massaguer en nom del col·lectiu. Per això, demanen a l'equip de govern que «reconsideri» la decisió presa i es torni a habilitar la zona per «com a mínim» efectuar la càrrega i descàrrega de grups de turistes a prop del Barri Vell.

Aquest no és el primer col·lectiu que mostra el seu rebuig al canvi de parada dels busos turístics. La setmana passada, l'Associació de Guies Turístics de Girona va denunciar que és «inhumà» el camí que han de fer els grups turístics entre l'aparcament de Fontajau i el Barri Vell de la ciutat durant els mesos de més calor. L'entitat explicava que aquest estiu han viscut «autèntics drames», ja que hi havia «molta gent gran» que venia a passar el dia a la ciutat i s'han trobat que havien de caminar «entre 20 i 25 minuts» des de l'aparcament fins a les portes del Barri Vell. De fet, van assegurar que, en alguns casos, els turistes havien arribat a demanar un taxi de tornada a l'autobús.

El guia turístic Miquel Almeda també confessa que s'ha trobat amb molts malsdecaps aquest estiu per culpa d'aquest canvi. «Un home d'edat avançada va caure de cansament quan anàvem a buscar l'autocar a Fontajau», explica.

Normalment fa parar l'autocar a Fontajau i ha descartat l'opció de descarregar a l'estació d'autobusos. El guia explica que el temps per arribar al nucli antic caminant des d'aquest punt és el mateix que des de Fontajau però el camí «és pitjor». «Creuar Gran Via o passar per carrers com el carrer Nou amb un grup de més de 50 persones és complicat», afirma.

Preocupat per aquesta qüestió, Almeda ha demanat per registre una reunió amb l'alcaldessa, Marta Madrenas, i li ha fet arribar diferents propostes per tal de revertir aquesta situació. El guia aposta perquè els busos puguin descarregar i carregar a la Copa amb un temps màxim de 10 minuts i que hi hagi un vigilant que ho controli. D'altra banda, també planteja que, per tal de «descongestionar» l'entrada del Barri Vell, un agent controli els accessos i «distribueixi» els turistes pels diferents ponts que connecten la ciutat amb el centre històric.