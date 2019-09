ERC reclama més accions per defensar i promoure l'ús del català a Girona

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Girona presentarà en el proper ple d'aquest dilluns 9 de setembre una moció per la defensa i l'impuls del català en tots els àmbits de la ciutat.

El principal motiu que ha empès el grup republicà a preparar aquesta moció és la "davallada d'ús del català com a llengua habitual", que l'any 2003 es situava en un 46% segons l'enquesta d'usos lingüístics de la Generalitat de Catalunya i que l'any 2018 només arriba al 36,1%.

A més, el darrer informe de la Plataforma per la Llengua d'aquest 2019, del qual se n'ha parlat àmpliament en diversos mitjans, ha posat de manifest que només el 14,6% de les converses d'alumnes als patis de les escoltes de les zones urbanes de Catalunya són en català. Aquesta situació, segons la moció, "podria complicar-se encara més a causa dels nous hàbits d'oci" dels més joves, que substitueixen els mitjans tradicionals com la televisió per uns mitjans telemàtics on massa sovint el català hi és residual, sobretot en aquelles marques de dispositius o aplicacions amb més audiència jove.

El cinema, l'etiquetatge i l'àmbit judicial

En altres àmbits com el cinema també hi ha dades que mostren que cal centrar-se en la defensa i impuls del català. Així, l'any 2017 només el 4,5% de l'oferta de pel·lícules als cinemes catalans era en català.

En l'etiquetatge comercial, malgrat la Llei 22/2010 de 20 de Juliol que estableix el dret a rebre en català les "informacions necessàries per al consum, l'ús i el maneig adequat dels béns i serveis", més del 90% dels productes comercialitzats a Catalunya la incompleix, malgrat que es tracti d'un dret garantit en nombroses comunitats lingüístiques comparables al català o fins i tot més petites d'arreu del món.

Finalment, també cal tenir en compte que només un 7,7% de les sentències judicials dictades a Catalunya són en català, una xifra que ha caigut en els últims anys.

Una aposta clara

Davant d'aquesta realitat, el grup municipal d'ERC a Girona afirma que "des dels consistoris hem de fer una aposta clara per la llengua catalana, impulsar de forma decidida el procés de normalització lingüística i donar suport ferm al català", en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i els altres organismes nacionals i locals.

És per això que la moció que presentarà el grup republicà el proper dilluns 9 de setembre al ple de l'Ajuntament de Girona insta el consistori a prendre diversos acords, dels quals en destaquen engegar una campanya per a informar la ciutadania sobre els seus drets lingüístics i com procedir en cas de vulneració; presentar abans de sis mesos una línia d'ajuts a les sales de cinema de la ciutat que apostin pel català; dissenyar un pla d'actuació per incrementar el nombre d'estoc etiquetat en català als comerços de la ciutat amb subvencions o distintius; vetllar pel compliment de la legislació en la retolació de negocis, i recuperar la figura del tècnic/a de dinamització lingüística de l'Ajuntament, per a poder disposar d'una persona dedicada a concretar i supervisar totes aquestes accions i normalitzar l'ús del català entre els àmbits més sensibles.