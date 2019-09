Girona ha fet seguiment de 57 casos d'absentisme escolar durant el curs 2018-2019

La Comissió d'Absentisme de Girona ha fet seguiment de 57 casos durant el curs 2018-2019. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Eva Palau, aquest últim curs la comissió tècnica ha rebut cinc casos nous i la resta provenen de manca d'escolarització d'alumnes d'anys anteriors. Sense entrar a qüestionar els criteris jurídics, Palau lamenta la decisió de l'Audiència de Girona, que finalment ha absolt uns pares condemnats inicialment a pagar una multa per abandonament de família per no dur reiteradament el seu fill a escola durant quatre cursos. La regidora assegura que aquest menor hauria de començar aquest setembre quart d'ESO en un institut de la ciutat però que «no consta que hagi anat cap dia a classe entre primer i tercer de secundària». «Que valori l'Audiència si això és o no una manca d'escolarització», ha exposat.

La regidora Eva Palau ha detallat que els casos que aborda la comissió son de manca greu d'escolarització. «L'objectiu de la comissió és garantir el dret de tot menor a l'educació, quan les escoles detecten una situació d'absentisme escolar que no es reverteix, ho posa en coneixement de la comissió, que està integrada per professionals de diferents àmbits que aborden el cas», ha detallat Palau. L'organisme està format per tècnics de l'Ajuntament i de la Generalitat, representants de la Policia Municipal i dels Mossos d'Esquadra i compta amb un protocol aprovat per la Fiscalia. Quan la comissió rep l'expedient d'un alumne és perquè el centre ja ha intentat resoldre aquest absentisme amb les mesures pròpies.

Si els tècnics coincideixen a detectar un absentisme regular o crònic activen diversos mecanismes. El primer d'ells és una entrevista entre la policia i la família de l'alumne. En el cas en què aquesta entrevista no sigui suficient, la comissió decideix si envia el cas a la DGAIA o a la Fiscalia.

És el cas del menor dels pares jutjats el juliol de l'any passat. Segons detalla Palau, l'elevada taxa d'absentisme i el fet que es repetís i agreugés any rere any va ser el que va fer decidir la comissió a posar la situació en mans de la Fiscalia. El jutjat penal 3 va condemnar la parella a pagar una multa de 1.080 euros per un delicte d'abandonament de família per absentisme escolar. El menor va registrar taxes d'absentisme d'entre el 60 i el 91% entre els cursos 2012-2013 i 2015-2016.

La defensa, però, va recórrer la sentència i l'Audiència de Girona finalment els ha absolt. La sentència sosté que l'actitud dels pares és «reprotxable» però que no es pot concloure que van desatendre la seva obligació de dur el menor a escola. L'Audiència argumenta que els pares van decidir no portar el nen a classe perquè tenia una malaltia cardíaca i tenien «por» que li pogués passar alguna cosa mentre era a l'aula.

Sense entrar a qüestionar els arguments jurídics pels quals finalment l'Audiència els ha absolt, Palau valora «molt negativament» la decisió perquè queda impune el fet de negar l'escolarització a un alumne i assegura que els informes mèdics apuntaven que el menor podia anar a classe «amb normalitat». «El menor està deixant de percebre aquest dret fonamental que té de ser format i educat, i ho veiem molt negatiu per tot el que implicarà la manca de formació per al seu futur», apunta Palau.

De fet, la regidora assenyala que el menor hauria de començar aquest setembre quart d'ESO en un institut de Girona però «no consta» que hagi anat a classe «cap dia» durant els tres cursos de secundària que hauria d'haver cursat. «Almenys en aquest institut», ha afegit.

A més, també afegeix que entre els casos que la comissió ha portat a la Fiscalia els darrers cursos, hi torna a haver aquest menor. «Veurem quina resposta hi haurà ara per part de la Fiscalia perquè la decisió de l'Audiència crea dubtes», ha dit la regidora, que subratlla que els professionals estan «convençuts» que «no hi ha cap factor per excloure aquest menor de l'escolarització». «Si no ens consta que hagi anat cap dia a l'institut entre primer i tercer d'ESO, que valori l'Audiència si això és una manca d'escolarització o no», ha conclòs Palau.