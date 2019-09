Guanyem lamenta que el govern de Girona només executés 3 dels 11 grans projectes de ciutat el 2018

Guanyem Girona ha analitzat a fons l'estat de comptes del pressupost de l'any 2018 aprovat per CiU i PSC el desembre de 2017. El cap de la formació, Lluc Salellas, ha qualificat el nivell d'execució "d'ínfim" i ha afirmat que l'any passat només es van executar 3 dels 11 grans projectes de ciutat que el govern de Marta Madrenas es va comprometre a tirar endavant. Algunes de les propostes s'han realitzat aquest 2019.

Davant d'això, Salellas ha titllat "d'ineficient" la gestió del govern. "És molt senzill anunciar a tort i a dret projectes per a tots els gustos i per a tots els barris però la gestió eficient d'una ciutat es demostra en l'execució d'aquests a finals d'any", ha remarcat el cap de la formació. Per Salellas, els comptes fets públics "demostren una atracció del govern Madrenas pel titular cridaner i una falta de criteri per avaluar les capacitats reals del seu govern i de l'Ajuntament que inevitablement i degut a aquests incompliments acaben creant una desafecció de la ciutadania amb la política".

Per exemplificar aquestes deficiències, Guanyem Girona ha recuperat les paraules de la tinent d'alcalde Maria Àngels Planas, que durant el ple d'aprovació dels pressupostos va indicar que s'havien fixat onze "grans projectes" per aquell 2018. Salellas s'ha mostrat "sorprès" al descobrir que "d'aquestes partides n'hi ha vuit a les quals no s'hi va dedicar ni un euro d'allò previst". Es tracta de la Biblioteca de la Casa de Cultura, del tancament de la pista coberta de l'escola Cassià Costal, de la reforma de l'antic edifici de la UNED i de les obres de millora del carrer del Carme. També s'inclouen les millores al carrer del Riu Freser, al carrer Muntanya, a la Travessera Santa Eugènia i a la Pujada de la Punta del Pi que s'han començat amb retard aquest 2019.