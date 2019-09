Girona només ha executat el 2018 tres dels dotze «grans projectes» anunciats

L'Ajuntament de Girona només ha executat el 2018 tres dels dotze «grans projectes» pressupostats. Algunes propostes s'han realitzat amb retard aquest 2019, una qüestió que ahir el grup municipal de Guanyem Girona va posar sobre la taula per denunciar la gestió «ineficient» de l'equip de l'alcaldessa, Marta Madrenas.

En el ple d'aprovació dels pressupostos del 2018, la tinenta d'alcaldia Maria Àngels Planas va destacar els dotze «grans projectes» que l'equip de govern s'havia fixat per a aquell any. D'aquests, n'hi ha nou als quals el 2018 no es va dedicar ni un euro d'allò previst. Es tracta de la reforma de l'antic edifici de la UNED (200.000 euros), del tancament de les pistes de l'escola Cassià Costal (50.000 euros), de la biblioteca de la Casa de Cultura (322.800 euros) i de les obres de millora al carrer del Carme (10.000 euros). També s'hi ha d'incloure el menjador social del Mercadal (7.295 euros) i les millores al carrer Riu Freser (150.000 euros), al carrer Muntanya (10.000 euros), a la travessera de Santa Eugènia (10.000 euros) i a la pujada de la Punta del Pi (10.000 euros), inversions que s'han començat amb retard aquest 2019.

D'altra banda, dels «grans projectes» anunciants pel govern, els que sí van tirar endavant durant el 2018 van ser el carril bici de la plaça de Salt i la connexió amb Vilablareix (que es va executar al 100%), el projecte del Museu d'Art Modern i Contemporani (en el qual només es van gastar 133.000 euros de la partida inicial de 436.000 euros) i la remodelació de l'antic Cinema Modern (en el qual només es van gastar 10.345 dels 193.187 pressupostats).

«Incompliments pressupostaris»

Per Guanyem aquestes dades reflecteixen una «gestió ineficient» del govern municipal. El líder de la formació, Lluc Salellas, va criticar ahir en roda de premsa «els incompliments pressupostaris» de l'equip de Madrenas. «És molt senzill anunciar a tort i a dret projectes per a tots els gustos i per a tots els barris, però la gestió eficient d'una ciutat es demostra en l'execució d'aquests a finals d'any», va remarcar el cap de la formació. Per Salellas, les dades «demostren una voluntat clara de fer molts titulars anunciant les inversions, però, quan analitzem la realitat i el que està passant dia a dia, aquests titulars esdevenen fum».

Davant d'això, Salellas va assegurar que la seva exigència per donar suport als pressupostos del 2020 és que «allò que es digui es faci». «Nosaltres hem vingut a fer una política que no vol enganyar el ciutadà, és a dir, una política realista», va afirmar. El líder de Guanyem també va criticar «la falta de criteri» de Madrenas «per avaluar les capacitats reals del seu govern i de l'Ajuntament». «Si saben que aquests projectes no els poden tirar endavant, que surtin i ho expliquin», va afirmar.

La resposta del govern

Preguntada sobre aquesta qüestió, la tinenta d'alcaldia de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, va assegurar que les declaracions de Guanyem mostren com la formació «no coneix com funciona l'administració, ni la realitat del seu dia a dia». Planas va explicar que, per iniciar qualsevol projecte, primer s'han de reservar els diners. Llavors s'ha d'encarregar el projecte i treure'l a licitació, així com altres procediments que alenteixen el procés i que fan que la inversió no es pugui executar sempre el mateix any que ha estat pressupostada. «Si no reservem abans els diners, no podem iniciar el projecte», matisa la primera tinenta d'alcaldia. «L'administració funciona així», conclou.

Guanyem també va subratllar que el 2018 només es van executar el 30% de les inversions als barris i el 27% dels pressupostos participats. La regidora del grup, Dolors Serra, va destacar que «a la Devesa només s'hi van realitzar una quarta part de les inversions anunciades i a la plaça Pallach s'hi van efectuar millores per només un 14% d'allò acordat».