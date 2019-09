La XII Festa dels Setges de Girona tindrà més del doble de participants que els anys anteriors

Un any més Girona celebra la Festa dels Setges, coincidint amb el 210 aniversari del Gran Dia de Girona. Per aquesta raó l'Associació Girona 1809, promotora de l'esdeveniment, ha volgut dedicar l'efemèride a reivindicar la figura d'un heroi català poc conegut com és l'empordanès Joan Clarós. El seu paper al capdavant dels Miquelets de Figueres i diverses tropes de somatents va ser cabdal en el fracàs del segon setge francès a la ciutat.

L'edició d'enguany és la dotzena i se celebrarà els propers 14 i 15 de setembre. Hi participaran més del doble de recreadors que en edicions anteriors, un total de 270 recreadors procedents de set països diferents que tornaran a reviure als carrers de Girona els fets dels setges napoleònics de la ciutat. El campament d'època estarà situat al Parc de les Ribes del Ter, i les batalles es recrearan dissabte a la tarda al Barri Vell i diumenge al matí al mateix parc on estarà el campament.

Les novetats d'aquest any seran la presentació pública de la rèplica de la bandera de la Croada Gironina, i el plànol del Gran Dia de Girona. La bandera original està exposada al Museu d'Història de la ciutat, i la seva reproducció ha anat a càrrec de l'historiador David Vivó. Es tracta de la bandera que els gironins van fer després de la victòria contra el francès en el primer setge de la ciutat, i que representa a Sant Narcís com a general de la Croada Gironina.

Aquesta tropa va estar composada per civils, homes i dones, i clergues, que es van constituir en regiments per ajudar en la defensa de la ciutat, i que van tenir un paper destacat en el Gran Dia de Girona quan van rebutjar a les tropes franceses que van entrar a la ciutat i van arribar a tocar de la catedral. Pel que fa al plànol del Gran Dia de Girona, és obra de Jordi Pericot i es podrà veure exposat en el campament d'època que els recreadors obriran al públic el dissabte i el diumenge entre les 10 i les 12 del matí.

L'activitat compta amb el finançament de la Sala Ferran Agulló i l'Ajuntament de Girona, i particulars que donen suport a l'iniciativa, i la mateixa Associació Girona 1809.

Precisament arran de la presentació de la bandera de la Croada Gironina, l'Associació Girona 1809 subscriurà convenis amb l'Hotel Ultònia i la Sala Ferran Agulló per tal que les banderes del Regiment Ultònia i la Croada Gironina s'hi exposin durant tot l'any.

Per aquesta raó enguany els recreadors faran una parada el dissabte al migdia en la Sala Ferran Agulló a la Plaça del Vi, per tal de recollir i presentar públicament per primera vegada la bandera de la Croada Gironina.