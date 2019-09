Girona valida dilluns els sous dels disset assessors que sumen uns 500.000€ l'any

El ple municipal donarà compte aquest dilluns dels diferents decrets que han servit per nomenar els 17 noms que seran el personal eventual de confiança de l'equip de govern o els assessors dels diferents grups municipals. En total, l'Ajuntament destinarà cada any uns 500.000 euros bruts per a les retribucions d'aquestes persones. És aproximadament el mateix que en el darrer període de l'anterior mandat, perquè l'oposició va forçar l'equip de govern a rebaixar les intencions inicials per tal de poder aprovar el cartipàs. Cal tenir en compte, però, que durant el mandat van haver-hi diferents canvis pel relleu a l'alcaldia i l'entrada i sortida del PSC del govern local.

El 2015, amb Carles Puigdemont al capdavant, havia començat amb vuit assessors de govern. Tots cobraven uns 53.000 euros però un, el gerent Albert Riera, tenia una retribució anual que s'enfilava fins als 72.000 euros. Els altres set eren: Joaquim Oliva, Jordi Moner, Georgina Andreu, Narcís Sastre, Clara Sánchez-Castro, Francesc Xavier Ten i Francesc López.

Junts per Catalunya (JxCat) tindrà 8 persones (5 assessors de govern i 3 del grup municipal) que sumaran una retribució d'uns 306.000 euros. Del total, uns 202.000 euros seran per als cinc «coordinadors» o personal eventual de confiança del govern ja que cobraran aproximadament uns 50.000 euros cadascun per 40 hores setmanals (Carles Mulero a alcaldia; Oriol Mas a comunicació, informació interna i transparència; Eduard Berloso a empreses municipals, grans contractes i gestió territorial; Jordi Rubio a drets socials i drets de les persones; i Georgina Andreu a tecnologia i organització municipal).

Pel que fa als grups municipals, cada grup disposa de 54.354 euros per a assessors, excepte Ciutadans, que en té la meitat, 27.177 euros, perquè és la formació que té una menor representació. Cada grup podia distribuir els diners com volia, segons si assignava dues o tres persones i segons el càrrec que li atribuïa (auxiliar administratiu de grup polític o tècnic de grup polític) i les hores setmanes (35 hores, 23 hores o 17,5 hores).

JxCat tindrà tres assessors: Sònia Cebrian (27.177 euros), Jordi Bobet (13.614 euros) i Clara Sánchez Castro (13.588 euros), que en l'anterior mandat formava part dels assessors de govern de l'àrea d'Educació i Esports.

Guanyem Girona només ha designat, per ara, una persona, Martí Nadal (27.177 euros), i està pendent de comunicar com repartirà els 27.177 euros restants. El grup municpal del PSC ha nomenat Lluís Mató (20.369 euros), Maria Teresa Garcia ( 20.369 euros) i Cheik Dioum Diallo (13.588 euros). Esquerra Republicana (ERC) tindrà dos assessors: Maria Sánchez (27.177 euros) i Ricard Hernández (27.177 euros). Finalment, Ciutadans (Cs) també tindrà dos assessors: Jaime Muzas (13.588 euros) i Enrique Urreta (13.588 euros).