El «Jurassic Park» arriba a Girona amb una mostra de dinosaures a escala real

Una trentena de dinosaures, alguns de mecanitzats i a escala real, han aterrat per primera vegada a La Copa de Girona. Una carpa acull des d'ahir l'exposició «Dinosaurs Tours» amb exemplars d'aquests grans depredadors reproduïts amb làtex i fibra i que en alguns casos van acompanyats d'efectes de so i amb moviments reals. Es tracta d'una exposició visual que ha recorregut més d'una desena de països europeus, des d'Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit, etc., i que ara ha aterrat a Girona fins al pròxim 15 de setembre després de passar per Mallorca.

«Els dinosaures compten amb mecanismes animatrònics impulsats amb energia neumàtica, hidràulica i elèctrica», explica l'organització. Dins de la carpa, l'ambientació està construïda amb una il·luminació atenuada i una boira que fa més atemoridora la mostra dels grans depredadors que van dominar la Terra durant més de 160 milions d'anys. Es poden veure diverses espècies que van habitar la terra en els períodes del Triàsic, el Juràssic fins el Cretàcic, quan es van extingir; des del velociraptor, el seismosaurus -el dinosaure més llarg, que arribava a fer 45 metres de llarg i 5,5 d'altura-, o el triceratop. Es poden conèixer curiositats com que un Argentinosaure pesava el mateix (102 tones) que disset elefants africans, l'animal amb més massa de la Terra. Tot i això, des de l'organització asseguren que l'atracció principal és sens dubte l'exemplar a escala real del famosíssim tiranosaure rex, que compta amb un mecanisme articulat i so. «Només aquest exemplar ocupa un camió sol», asseguren des de l'organització, «La saga de Spielberg de Jurassic Park ha fet que aquest monstre despietat sigui el més buscat i admirat de l'exposició». L'any passat la ciutat ja va rebre la visita de l'exposició «Dino XXL», i és que sembla que la fascinació per aquests grans rèptils no minva. De fet, l'organització assegura que al seu pas per Barcelona, en un cap de setmana van rebre més de 8.000 visitants, que si bé en la seva gran majoria són famílies, també atrau curiosos de totes les edats.

L'exposició també fa un recorregut pels orígens, canvis i espècies que existien a través de panells explicatius, així com de les diverses teories que existeixen sobre la seva sobtada desaparició.

Va ser l'erupció de diversos volcans, va ser un gran meteorit que va explotar amb la força de milers de bombes atòmiques, o potser cap de les dues? La qüestió queda irresolta, però resta indubtable que el buit d'aquest gran depredador ha estat substituït pel mamífer de dues potes sense pèl. En sortir de l'exposició, és fàcil adonar-se que els 65 milions d'anys d'existència de l' Homo sapiens són com un bri d'herba en un paller.