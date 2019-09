Enquesta: Creus que Girona hauria de tenir un cos de serenos per fer rondes de nit?

El ple de l'ajuntament de Girona vota avui una moció que insta a la creació d'un cos de serenos per fer rondes de nit als barris de la ciutat. El grup del PSC, que és qui ha presentat una moció, recorda que hi ha diverses ciutats que ja han recuperat la figura del sereno. La formació reclama «tenir un agent de l'administració municipal treballant a les nits al servei dels barris i de la gent per potenciar la transmissió d'informació de manera directa a la Policia Municipal».