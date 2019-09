Girona desmenteix els hotelers i afirma que l'interès per Joc de Trons es "manté"

L'Ajuntament de Girona ha desmentit el baix interès dels turistes pel rodatge de Jocs de Trons. Fa pocs dies, el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, va assegurar que a la ciutat "només un 5% dels turistes que dormen als hotels" recorden que la sèrie es va gravar pels carrers del nucli antic. Una dada que es desconeix d'on sorgeix. En canvi, l'equip de govern ha refutat l'afirmació aportant dades de l'oficina de turisme. La tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Glòria Plana, subratlla que des que es va gravar la sèrie, ara fa quatre anys, el nombre de visitant que pregunten específicament pel rodatge és "estable" al voltant dels 800-900 turistes.

En concret, l'any 2016 va haver-hi 836 consultes sobre la sèrie i l'any passat en van ser 832. L'any que va despertar més interès entre els visitants va ser el 2017 amb 948 consultes i des de principi de 2019 n'hi ha hagut 848. "Hi ha hagut un equilibri que s'ha mantingut des que es va emetre la temporada 6 de la sèrie fins ara", ha afirmat Plana.

Quatre anys després, però, els hotelers i els guies turístics lamenten que no s'ha sabut treure el rendiment econòmic que podrien haver aconseguit gràcies al rodatge d'una sèrie que va tenir un gran impacte mundial. Davant d'això, l'equip de govern de Girona subratlla que han impulsat diverses accions per promoure que la ciutat va ser plató de Joc de Trons entre els visitants. Segons detalla Plana, han fet visites guiades específicament sobre la sèrie, han elaborat marxandatge i han editat un mapa que casa el plànol del barri vell amb les imatges de la sèrie. Per això, defensa que des de l'Ajuntament han "aprofitat" la projecció que va donar el rodatge.

A més, la tinenta d'alcaldia també destaca que des de l'àmbit privat hi ha hagut restauradors que han impulsat iniciatives pròpies, elaborant plats inspirats en la sèrie o, en el cas de Jordi Roca, el gelat de la mà de Jaime Lannister. "Nosaltres ho hem impulsat però després cada establiment ha fet el que ha cregut oportú", ha exposat Plana.