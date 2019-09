L'oposició provoca que Girona desobeeixi un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora

Després de diferents consultes sobre la legalitat d'un article, l'Ajuntament havia posat en mans del secretari el conflicte. Aquest, en un informe jurídic del 19 de 2018 posava de manifest la «contradicció» entre l'acord d'aquell any i la normativa reguladora del personal funcionari. El comitè d'empresa i el sindicat Candidatura Indepenent van presentar al·legacions a finals de desembre, quan es va decidir revisar l'acord en base a l'informe del secretari. Ahir es van desestimar. L'Ajuntament va traslladar la contradicció a la Comissió Jurídica Assessora, un òrgan consultiu de la Generalitat, que aquest 26 de juliol ha efectuat un dictamen validant el procés per declari nul l'acord.

La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas (JxCat), va defensar la posició de l'equip de govern d'anul·lar l'acord i va recordar, abans de la votació, que «si les coses s'haguessin fet bé» en el passat «no estaríem aquí». Només Ciutadans acabaria donat-li suport, tot i que Míriam Pujola va lamentar que tot plegat estava ple «d'incògnites».

Lluc Salellas (Guanyem), Beatriz Esporrín (PSC) i Quim Ayats (ERC), van lamentar que se'ls demanés anul·lar el punt sense explicar alternatives per als afectats. Planas va defensar que estaven mirant informes i documents per trobar una solució i que «la voluntat és no perjudicar el treballador», però no va convèncer els grups. El govern té ara fins a finals de mes per trobar una solució. Salellas va recordar que hi ha més de cent més treballadors també podrien acabar perjudicats. Esporrín va recordar que en altres llocs hi ha hagut retribucions complementàries, gratificacions especials o reduccions de jornada.



blindar comptadors



Ja hi ha un edifici seleccionat

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va confirmar que una de les solucions per acabar amb el frau elèctric a Font de la Pólvora serà el blindatge de les sales on hi ha els comptadors elèctrics amb portes metàl·liques i sensors que detectaran moviments per si algú vol manipular-los. Va assegurar que ja s'ha decidit el primer edifici on s'actuarà i que té pendent una reunió amb el conseller de l'Interior, Miquel Buch, per la problemàtica. Mentrestant, la regidora de Serveis Socials, Núria Pi, va explicar que arran del darrer incendi en una sala de comptadors, una família ha demanat ajut a l'Ajuntament i que els serveis socials estan estudiant el cas. També va revelar que dels vuit pisos, semblava que només dos tenien contracte i que si es confirmava que els altres sis no en tenien, podrien prendre «mesures legals» contra els propietaris. Les mesures podrien ser una querella per frau.



PROJECTE FERROVIARI



Madrenas veu deslleialtat

ERC va preguntar per les dues plantes subterrànies del parc Central sense cap ús i que inicialment Adif havia planificat com a 1.000 places d'aparcament. Madrenas va explicar que aniran a Madrid per reunir-se amb Foment i Adif i que serà un dels temes de debat. Va dir que el projecte ferroviari la té «molt preocupada» i va recordar que hi ha pendent la reforma de la plaça d'Espanya, un tros del parc Central i el futur d'aquestes dues plantes. Va indicar que quan va entrar el nou govern a Madrid van donar-li un marge, per «lleialtat», però que no han rebut la mateixa resposta «a la inversa».